Dân mạng phẫn nộ kẻ gian vào tận nhà cướp tiền của người phụ nữ bệnh tật

Mạng xã hội xôn xao thông tin về người phụ nữ khốn cùng bị cướp. Nạn nhân là bà Bùi Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, H. Châu Thành, Tiền Giang ).

Bà Nga kể với Thanh Niên, sáng 25.8 khi bà vẫn còn ở trên giường trong buồng nhà thì có một người phụ nữ lạ mặt tầm 50 tuổi đến vén cửa buồng hối thúc bà thay quần áo để chuẩn bị cho một người hảo tâm từ TP.HCM đến trao tiền từ thiện cho bà.

Vì trọng lượng khối bướu ở chân trái quá lớn nên việc di chuyển của bà Nga là vô cùng khó khăn, chậm chạp nên người phụ nữ này xông vô đòi giúp đỡ. Trong lúc đó, bà Nga vẫn giữ chặt túi đựng toàn bộ tài sản của mình trong tay và không đồng ý giao cho người phụ nữ lạ mặt giữ hộ.

Tuy nhiên, người phụ nữ lạ mặt này đã giật lấy túi rồi đi ra cửa lên xe máy tẩu thoát. Lúc ấy, bà Nga chỉ biết nhìn theo kêu cứu yếu ớt trong vô vọng.

Toàn bộ tài sản mà bà Nga bị mất có tổng giá trị hơn 20 triệu đồng, bao gồm khoảng 9 triệu đồng tiền mặt, 100 đô la Úc, 50 đô la Mỹ (do một số nhà hảo tâm đã thông qua mạng xã hội đến nhà cho bà trong thời gian gần đây) và 4 chỉ vàng 18k.

Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ và nhận hàng ngàn lượt tương tác với hy vọng cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra nghi phạm.

Tài khoản Phong Bụi cảm thán: "Ác, quá bất nhẫn. Đúng là thấu tận trời xanh, cô Nga đã sống cuộc sống mong manh quá khổ rồi". Tài khoản Lục Bình bức xúc: "Ác quá, người ta bệnh tật mà tham tiền cướp cả tiền của mạnh thường quân". Tài khoản Huynh Dang phẫn nộ: "Thật không nói nên lời, những kẻ bất nhân, mất hết tính người rồi hay sao mà lại đi ăn cướp của người tàn tật".

Nhiều dân mạng lên tiếng mong muốn công an vào cuộc. Facebooker Vô Thường đề nghị: "Mong các anh công an nhanh chóng bắt được nhóm cướp giật lừa đảo này đi". Tài khoản Vy Nguyễn cùng ý kiến: "Lưới trời lộng lồng, công an không để bọn cướp đó yên ổn đâu".