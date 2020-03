Dân mạng truy tìm người đi ô tô trộm chai nước rửa tay chống dịch Covid-19

Cụ thể, tài khoản Facebook này chia sẻ đoạn clip cùng với dòng trạng thái: “Cạn lời với đại ca. Khu chung cư em mới đi quyên góp ít tiền mua vài chai rửa tay nhằm phòng chống Covid-19 thế mà bác cướp đi trong gang tấc. Người nhà bác nào khuyên mang lại cho khu em nhá”.

Theo đoạn clip, vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 52 ngày 9.3. Một người đàn ông chừng 30 – 40 tuổi, mặc áo sơ mi xanh quần tây xám, trông sang trọng, đã giả vờ rửa tay 3 lần để cắt đứt sợi dây cố định chai nước rửa tay. Sau khi vờ nhìn xung quanh không thấy ai, người đàn ông này đã nhanh chóng trộm đi chai nước rửa tay, được đặt ở phía ngoài thang máy của một chung cư.

Biển số xe ô tô của người đàn ông đó được camera chung cư ghi lại Ảnh: Lê Tuấn

VIDEO: Trộm nước rửa tay ở chung cư

Ngay sau đó, người đàn ông này lập tức di chuyển xuống tầng hầm giữ xe (thuộc khu 02 tầng 1-2C), bước vào chiếc ô tô màu trắng mang biển số 35A - 17503 và nhanh chóng tẩu thoát sau đó.

Mặc dù vật bị mất chỉ là chai nước rửa tay, giá trị không lớn nhưng sự việc xảy ra quá nhanh chóng cùng với hành động ‘kém sang’ của người đàn ông này khiến cho dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Theo đoạn clip, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh, quần tây xám và đi chuyển bằng chiếc ô tô trắng biển số Ninh Bình Ảnh cắt từ clip

Sự việc này được anh Lê Tuấn (là thành viên thuộc Ban quản lý lâm thời của chung cư The Golden An Khánh 32T, khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) ghi nhận và chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh cho biết: “Thật tình sự việc này cũng nhỏ, chỉ là hành động thiếu ý thức . Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, để họ nhìn thấy đó và nhận ra điều mình là làm việc xấu”.

Đoạn clip anh chia sẻ trên trang cá nhân thu hút nhiều người dùng mạng xã hội quan tâm. Đa số dân mạng đều tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông này và mong sớm tìm ra danh tính.