Vứt khẩu trang phòng dịch virus corona vương vãi: 'Đừng hại chính mình vì thiếu ý thức'

Cơ hội phát tán dịch bệnh sẽ cao hơn Theo bác sĩ Trần Văn Ngọc, nguyên Trưởng khoa Nội phổi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Chủ tịch Hội hô hấp TP.HCM thì khẩu trang chứa vi khuẩn, virus, nấm phát tán ra môi trường, không khí, nước… và xâm nhập vào người xung quanh. “Không những là virus corona mà tất cả những loại vi sinh vật khác như vi khuẩn, nấm… từ người bệnh ho hoặc hắt xì hơi lúc bịt khẩu trang nên khi vứt ra mà không bỏ vào thùng rác sẽ phát tán ra môi trường như trôi theo nước, đi vào đất, bay vào không khí thì mọi người xung quanh sẽ hưởng đủ. Virus corona sẽ xâm nhập vào tất cả các bề mặt của vật dụng và tồn tại kéo dài trong vòng từ 3 -5 ngày ở nhiệt độ từ 10-20 độ C, nếu bị vứt ra ngoài môi trường thì cơ hội phát tán sẽ cao hơn”, bác sĩ Ngọc nhấn mạnh. Theo bác sĩ Ngọc thì do mọi người thiếu ý thức cũng như chưa có kiến thức về vấn đề này. Chính vì thế, bác sĩ Ngọc khuyên khẩu trang khi dùng xong phải bỏ vào thùng rác an toàn, được đậy kín để tránh việc virus và mầm bệnh phát tán ra môi trường, đặc biệt là trong thời điểm của dịch bệnh corona này.