Đang đi trên cầu Bãi Cháy, một phụ nữ bị đâm trọng thương

Ngày 19.9, thông tin từ Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra đối tượng dùng dao đâm trọng thương một phụ nữ điều khiển xe máy trên cầu Bãi Cháy (thành phố Hạ Long).

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 19.9, chị Nguyễn Tuyết Mai (34 tuổi, trú tại khu 1, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) điều khiển xe máy đi trên cầu Bãi Cháy theo hướng Hòn Gai – Bãi Cháy thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm vào mặt và bụng.

Sau khi gây án, đối tượng vứt bỏ hung khí là một con dao nhọn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường . Nạn nhân bị thương nặng, gục ngã tại chỗ.

Trông thấy sự việc, nhiều người qua đường đã sơ cứu cho chị Mai rồi gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Nạn nhân sau đó được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long cho biết, đơn vị này đang truy bắt hung thủ. Nhiều khả năng nghi can là người quen biết với nạn nhân và nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm.