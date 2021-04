Đằng sau giọt nước mắt của tài xế xe chở dưa hấu bị lật

Những hình ảnh và câu chuyện người dân địa phương tập trung tại hiện trường vụ xe tải chở dưa bị lật ở Km 626+700 (thuộc thôn 7, xã Hạ Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) nhưng không phải “hôi của” đã chinh phục cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt like, chia sẻ và hàng nghìn bình luận.

Trong cái rủi có cái may

Thông tin từ Phòng CSGT Công an Quảng Bình, lúc 7 giờ 15 ngày 27.4, ô tô tải BKS 81C-117.42 do anh Nguyễn Xuân Sơn (43 tuổi, quê ở An Khê, Gia Lai) điều khiển chở 20 tấn dưa hấu chạy theo hướng nam - bắc trên QL1A, khi đến Km 626+700 thì trời mưa đường trơn, bị mất lái lao ra lề đường lật xuống cống nước. Vụ tai nạn khiến xe tải bị hư hỏng khá nặng. Đặc biệt, toàn bộ dưa hấu chở trên xe rơi xuống nước, nhiều quả bị dập nát.

Một ngày sau vụ lật xe, chị Nguyễn Thị Xuân (ở xã Mỹ Trạch, H.Bố Trạch; Giám đốc HTX rượu sim Xuân Hưng) chia sẻ với PV Thanh Niên, vào sáng sớm, khi mở điện thoại lên thì thấy người em gái cùng nhóm thiện nguyện với chị quay video nói có vụ lật xe ở khu vực cầu Gianh. Chị vội gọi và bảo người đó hỏi xem nhà xe cần giúp gì không.

“Lúc nó hỏi thì bác tài nói nhờ bán giùm. Vậy là tôi vội vàng mang áo mưa chạy đi kêu chị em phụ nữ ở thôn 3, xã Mỹ Trạch đi cùng. Lúc mới xuống thấy hơi lộn xộn, tụi mình phải dàn xếp xong rồi giao một người thu tiền, còn đa số chị em lội ra giữa hồ nước bốc dưa chuyền lên, người thì bỏ vô bao kéo lên bờ cho khách”, chị Xuân kể.

Vừa bán chị Xuân vừa phát trực tiếp trên Facebook “Mưa Chiều Miền Trung” của mình, kèm dòng trạng thái: “Có ai rảnh không ra bán giùm dưa cho họ với”. Người dân xung quanh mua ủng hộ. Một số người qua đường mua, số khác mua số lượng lớn, 100 - 150 quả để về bán lại. Chị Xuân bảo: “Bán đến tầm 13 giờ thì hết toàn bộ số dưa, tổng số tiền được hơn 48 triệu đồng. Lúc trao tiền xong anh ấy bật khóc”.

Mệt nhưng vui

Khi tài xế Sơn đứng dậy thì người lảo đảo. Chị Xuân thấy vậy nên bảo anh ngồi xuống xem sao. Chị vén tóc người tài xế lên và phát hiện trên đầu anh có vết va đập, rớm máu. Chị Xuân nói người em trong nhóm thiện nguyện chở anh Sơn vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để khám. Lúc đó, nhóm chị Xuân và mấy người ở gần cầu Gianh xin thêm được 1,7 triệu đồng để trả tiền thuê người dọn hồ.

Tài xế Sơn nhận tiền bán dưa từ người dân địa phương

Cũng theo chị Xuân, một số người dân ở xung quanh hiện trường và người đi qua cũng rất nhiệt tình tham gia bốc dưa. Trong đó, nhóm phụ nữ thôn 3, xã Mỹ Trạch thì bốc và bán dưa cật lực từ sáng, xuyên qua buổi trưa mà không ăn, không uống trong khi thôn 3 ở cách hiện trường đến 4 cây số.

Cái kết của mấy tiếng đồng hồ bốc bán dưa của chị em phụ nữ là người mỏi nhừ, chân tay bị sưng, nhiều người còn bị vỏ hàu cắt đứt da bàn chân. Chị Xuân nói: “Mệt nhưng mà vui”.

Khi anh Sơn được đưa đi bệnh viện, nhóm chị Xuân mới yên tâm nghỉ ngơi và ăn cơm. Chị Xuân về tới nhà mệt rã rời nhưng vẫn lo lắng gọi điện liên tục cho mấy người đang “hộ tống” anh Sơn đi bệnh viện. Rồi chị gọi cho vợ anh Sơn để thông báo tình hình, gọi cho người quen để nhờ bác sĩ thăm khám cho bác tài.

Sau đó, chị Xuân viết status kêu gọi mọi người giúp anh Sơn vượt qua khó khăn. Đến chiều 28.4, các tấm lòng hảo tâm thông qua Facebook cá nhân của chị Xuân quyên góp được 3,4 triệu đồng.

Chiều 28.4, PV Thanh Niên đã liên lạc với tài xế Sơn thì được biết anh đang chuẩn bị ra viện để về lại Gia Lai nghỉ ngơi.