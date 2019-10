Đánh vợ dã man vì nghi ngoại tình

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng đã dùng vũ lực để ép vợ mở điện thoại sau đó nổi giận đánh đập chị này một cách dã man.

Đoạn clip cho thấy, người chồng đã yêu cầu vợ mở mật khẩu điện thoại để kiểm tra. Do chị này không đồng ý nên người chồng đã dùng vũ lực , đạp lên đầu, ngồi lên người và cưỡng ép để lấy vân tay mở điện thoại. Sau khi xem được nội dung trong điện thoại, người chồng đã nổi giận đập phá đồ đạc trong nhà, đạp thẳng chân vào người vợ và dùng mảnh vỡ của các đồ vật đập vào đầu nạn nhân.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận rất bức xúc vì hành vi vũ phu của người chồng. Được biết, sự việc xảy ngày 12.10 tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Công an phường Lương Khánh Thiện đã nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân và đang hoàn thiện hồ sơ gửi Công an quận Ngô Quyền điều tra làm rõ. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do người chồng nghi ngờ vợ ngoại tình