Đào Nhật Tân nở sớm, giá tiền triệu vẫn đắt hàng

Đắt hàng từ chợ hoa đến chợ mạng

Còn gần 2 tháng nữa mới đến tết, nhưng tại chợ hoa Quảng An , sắc đào thắm Nhật Tân đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người qua đường thích thú dừng lại chụp ảnh đào và hỏi giá. Sau khi đi một vòng ngắm đào, anh Phùng Ngọc Tuấn (ở phố Thành Thái, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) “chấm” cành đào dáng huyền, cao tầm 1,5 m.

Anh Tuấn cho hay: “Đào đầu mùa, chưa sai nụ, giá 1 triệu đồng một cành là hơi cao, tôi mặc cả xuống 800.000 đồng mà người bán không chịu. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cành nào hơn, nên lại mua. Thời tiết lạnh thế này, có cành đào trong nhà ấm hẳn lên”.

Nghe cô bạn ở Tây Hồ gọi điện “mật báo” đào Nhật Tân đã nở, bất chấp trời lạnh 12 độ C, chị Đinh Hồng Hạnh (ở phố Xã Đàn, Q.Đống Đa) phóng ngay xe máy lên chợ mua hoa. “Bạn bè gọi mình là người “cuồng” hoa đào. Năm nào cũng vậy, cứ có người bán là mình phải mua đầu tiên. Cách đây 1 tháng, mình cũng đã rước 1 cành đào rừng khá to, nhưng vẫn thích chơi đào Nhật Tân hơn bởi cái màu hoa hồng xác pháo không lẫn vào đâu được, cánh kép, bông to khó có nơi nào bằng. Mình mua 1 cành 500.000 đồng chơi từ Noel và tết Dương lịch trước, sau đó sẽ mua cành khác chơi đến tết âm lịch”, chị Hạnh chia sẻ.

Tại chợ hoa, hiện mới chỉ có 3 - 4 hàng bán đào phai, đào bích, từ đào mini, đào tròn, đào vọt, đào huyền… nhưng giá cao hơn gấp 3 so với tết năm ngoái. Đơn cử như đào cành mini giá từ 150.000 - 200.000 đồng/cành, đào tròn cành to từ 400.000 - 600.000 đồng/cành, đắt nhất là đào dáng huyền (cành đổ ngang) từ 600.000 - 1,2 triệu đồng…

Ông C., một người bán đào ở chợ, cho hay: “Thông thường đầu tháng Chạp mới bán hoa đào. Tầm này, cả làng đào mới chỉ có vài cành nở sớm. Trời rét thế này, ngày nào tôi cũng phải vào vườn “săn” đào. Nói thật, mỗi cành tôi chỉ lãi 100.000 đồng, không hơn. Nhiều người hỏi, ít người mua, mặc cả đi mặc cả lại mệt lắm. Ai ưng thì mua, đúng giá tôi bán, khỏi nhiều lời”.

Trên chợ mạng, người bán hoa online cũng đã bắt đầu chào bán đào Nhật Tân. Chị Tạ Thị Nguyệt, chuyên bán đào Nhật Tân online, cho biết do đào sớm còn khan hiếm, đắt hàng mà không có hoa để bán, giá đào online nhỉnh hơn đào ngoài chợ từ 50.000 - 100.000 đồng/cành, chưa gồm tiền ship. “Tôi mới chỉ đăng bài mà có đến gần 20 người đặt mua. Có người đặt 3 cành để gửi vào Nam mà cũng chỉ được ưu tiên mua trước 1 cành”, chị Nguyệt cho hay.

Giá đào tết vẫn là “ẩn số”

Tại vườn đào Nhật Tân, thời điểm này nhiều vườn bắt đầu tất bật tuốt lá, chuẩn bị công đoạn ra mắt, ra nụ phục vụ vụ tết Nguyên đán . Tuy nhiên, một số vườn đào cũng đã có những cành nở sớm khoe sắc trong vườn phục vụ người chơi hoa.

Bà Nguyễn Thị Đông, chủ một vườn đào Nhật Tân, cho hay: “Trước đây, người trồng đào chỉ bán vào dịp tết. Có năm thời tiết thuận lợi thì thắng lớn, nhưng cũng có năm “trắng tay” do thời tiết nóng lạnh đột ngột. Bây giờ, theo thị hiếu người chơi hoa sớm, đi lễ chùa, tặng bạn bè… chúng tôi cũng bán đào thành 4 lứa để hạn chế rủi ro. Những cành nở sớm để chơi tết dương lịch, đào mini cúng rằm tháng Chạp, đào tết bán cho đến rằm tháng Giêng”.

Theo các chủ vườn đào, thông thường đào sẽ được tuốt lá trước từ 50 - 70 ngày. Thời tiết rét đậm như tuần vừa qua khá thuận lợi cho đào nở đẹp đúng dịp tết, nên việc tuốt lá diễn ra muộn hơn, có những giống đào chỉ cần tuốt lá trước khoảng từ 25 - 30 ngày hoa đã nở. Bên cạnh đó, các chủ vườn đào còn tạo kiểu các thế đào đẹp, phục vụ thị hiếu người chơi hoa. Để có những cành đẹp, chủ vườn đào phải tạo dáng, uốn nắn ít nhất từ 3 - 4 năm trở lên.

Ông Đỗ Đức Chiến, chủ vườn đào ở Nhật Tân, cho biết cả vườn có gần 500 gốc cả đào cây và đào cành, nhưng hiện chỉ có 4 - 5 cành nở sớm. “Những năm gần đây, các chủ vườn áp dụng kỹ thuật, có thể điều chỉnh thúc hoa nở sớm hoặc hãm để nở muộn. Những cành nở sớm đều là cành khách quen đặt, chỉ cần báo trước nửa tháng, chủ vườn sẽ chủ động vặt lá để hoa trổ bông nở sớm”, ông Chiến nói.

Nhận định về giá đào năm nay, ông Chiến cho hay, thời điểm này đã nhiều thương lái các tỉnh đến xem đào, đặt cọc, song còn quá sớm để đưa ra giá đào. “ Dịch bệnh Covid-19 chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức mua của người dân trong dịp tết. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, gia đình cũng sẽ phải cắt giảm các chi phí mua sắm. Tầm này đào đang hiếm, giá có thể tăng gấp đôi, gấp 3, nhưng đến tết chắc chỉ tăng nhẹ so với năm trước, bởi nếu mình bán đắt người ta cũng không mua”, ông Chiến chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Đông cũng cho rằng ít nhất phải chờ qua tết Dương lịch mới có thể biết được giá đào sẽ thế nào. “Năm nay, dáng đào huyền, cành cong vẫn tiếp tục được người chơi ưa chuộng, phù hợp trưng phòng khách rộng hoặc nhà chung cư”, bà Đông dự báo.