Đau lòng chuyện bé gái tử vong nghi do bố dượng, mẹ ruột gây ra

Xác minh của Thanh Niên với ông Nguyễn Công Lương, Chủ tịch UBND xã Võng La (H.Đông Anh, Hà Nội, nơi cháu N.N.M.M ở với bà ngoại) thì người đăng tải chính là bà ngoại của cháu tên V.T.D (51 tuổi).

Bà N.P.T (52 tuổi) sống gần căn nhà trọ của mẹ và cha dượng bé (ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, Q.Đống Đa), cho biết anh N.M.T (cha dượng bé M.) và chị N.T.L.A (29 tuổi, mẹ bé M.) chuyển về khu trọ được khoảng 6 tháng. 1 tháng trở lại đây, gia đình đón bé M. lên chơi và từ đó, hàng xóm nhiều lần chứng kiến cảnh bé M. bị bạo hành và nghe những tiếng khóc xé lòng lúc nửa đêm.

Theo bà T., qua trao đổi với bà ngoại bé thì được biết chị L.A có 3 đời chồng và bé M. là con của người chồng thứ hai. Sau khi đi bước nữa với anh M.T, chị L.A sinh được một đứa con, hiện khoảng 2 tuổi. Thời điểm mang thai bé M., chị L.A đã có ý định bỏ, nhưng được mẹ ruột khuyên ngăn giữ lại và nhận nuôi nấng cháu từ khi lọt lòng.

“Thời gian gần đây, L.A gọi về cho mẹ nói rằng ân hận vì trước đó bỏ bê con, muốn đón con lên để sửa sai và bù đắp tình cảm cho con, và bé M. cũng hay khóc vì nhớ mẹ, nên bà ngoại đồng ý. Khổ thân, bù đắp kiểu gì mà khiến cháu bé tử vong!”, bà T. xót xa.

Theo bà T., cha dượng của bé M. rất ít ra ngoài tiếp xúc với mọi người và có vẻ bất bình thường. Theo nhiều người dân trong ngõ, khoảng 10 giờ trưa 30.3, gia đình gọi xe cứu thương đưa bé M. đi cấp cứu vì lý do cháu ăn xong khó thở và trớ. Tuy nhiên, lúc bế ra xe, bé M. đã rũ xuống và khả năng đã tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sáng 30.3, bệnh viện này tiếp nhận bé N.N.M.M được đưa đến cấp cứu, trên người có nhiều thương tích, dấu hiệu bạo hành nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Ngày 1.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết ngay trong ngày 30.3, Công an TP đã nhận được báo cáo sơ bộ từ Công an Q.Đống Đa. Nhận thấy sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra sự việc. “ Hành vi của cặp vợ chồng này là quá tàn bạo !”, vị lãnh đạo nói.