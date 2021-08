Dãy trọ nhận hỗ trợ của công an TP.HCM: ‘Không làm ra tiền, có quà mừng lắm!’

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an Q.Bình Thạnh cho biết, đợt này quận sẽ trao tặng 2.100 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, 1 chai nước tương và 10 hộp cá hộp. “Sau khi rà soát danh sách từ địa bàn, quận đến tận nhà tặng quà các gia đình thật sự khó khăn, thất nghiệp vì dịch, những người yếu thế bị tác động bởi dịch Covid -19. Các phần quà không bao nhiêu nhưng đó là sự quan tâm của chính quyền, lực lượng công an mong chia sẻ cùng bà con, không phân biệt thường trú, tạm trú hay không có tạm trú, khó khăn là đều được hỗ trợ”, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ.

Không phân biệt thường trú, tạm trú hay không đăng ký tạm trú, người dân trên địa bàn Q.Bình Thạnh khó khăn đều được hỗ trợ Độc Lập Thượng tá Đỗ Tiến Nam, Phó trưởng Công an Q.Bình Thạnh cũng cho biết, công an quận đã nhiều lần vận động quyên góp góp sức cùng Mặt trận tổ quốc, Ban dân vận và các ban ngành của quận chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn do dịch.

"Mong bà con chia sẻ, đón nhận tấm lòng của công an quận để cùng với bớt đi phần nào khó khăn trong đại dịch này", thượng tá Đỗ Tiến Nam nói.

Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 10 hộp cá hộp và 1 chai nước tương Độc Lập Sau khi nhận các phần hỗ trợ từ quận, lãnh đạo Công an P.28 và P.27 cùng các cán bộ chiến sĩ đã đi gõ cửa các dãy trọ trên địa bàn để trao các phần hỗ trợ đến tận tay người dân. Ở những con hẻm nhỏ, công an bê quà đi bộ vào sâu bên trong Độc Lập Để phòng dịch, mùa này, các dãy trọ phòng nào cũng ở yên phòng đấy, đa phần đóng cửa ở trong phòng để tránh tiếp xúc. Do vậy, thấy công an gõ cửa, nhiều người cũng có đôi chút bối rối, phải đến khi được giới thiệu là công an đi hỗ trợ thực phẩm, người dân mới thở phào, nở nụ cười mừng rỡ.

Xúc động nhận hỗ trợ

Xe tải chở những phần quà của Công an Q.Bình Thạnh đi vào con hẻm sâu trên đường Bình Quới, hai bên là những bãi đất trống, cây cối um tùm. Sâu bên trong, những dãy nhà trọ công nhân nằm san sát nhau, đa số những người ở đây đều chung một hoàn cảnh: thất nghiệp vì dịch Covid-19.

Trung úy Mai Thị Huyền Thu, đại diện Công an Q.Bình Thạnh tặng gạo, cá hộp đến người dân thất nghiệp trên địa bàn Độc Lập Phó trưởng công an Q.Bình Thạnh chia sẻ: "Mong bà con chia sẻ, đón nhận tấm lòng của công an quận để cùng với bớt đi phần nào khó khăn trong đại dịch này" Độc Lập Quảng cáo Nhận phần quà từ công an, chị Nguyễn Thị Bạc (28 tuổi) vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật, chị ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô chủ trọ giải thích: "Đây là quà công an quận hỗ trợ mùa dịch nha", nghe vậy, chị gật đầu lia lịa nói cảm ơn.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị nghẹn giọng: "Tôi thì ở nhà chăm con, chồng đi làm hồ, nhưng dịch này thợ hồ thất nghiệp mấy tháng rồi. Mấy tháng qua sống bằng quà của mạnh thường quân hỗ trợ, lúc thì gạo, lúc mì, lúc trứng,... Từ khi tăng cường giãn cách, mạnh thường quân không đi được tới đây nữa thì nay có mấy anh công an. Tôi vui lắm, mấy tháng làm không ra tiền, nhận quà mừng lắm".

Đợt này, Công an Q.Bình Thạnh trao tặng 2.100 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Độc Lập Công an phường và công an quận mang quà đến tận nhà trao cho người dân khó khăn Độc Lập Cũng vì không có thu nhập nên dù đã được chủ trọ giảm 500.000 đồng/tháng, vợ chồng chị Bạc vẫn xin nợ lại tiền trọ 2 tháng qua, chờ ngày đi làm lại sẽ thu xếp trả nợ.

Cách đó không xa, công an quận cũng gõ cửa gọi: "Dạ chào anh chị, em bên Công an Q.Bình Thạnh có phần quà gửi đến gia đình". Người đàn ông đeo khẩu trang ngồi trong phòng trọ vội vàng đứng dậy, hai tay đỡ bịch gạo rối rít nói cảm ơn.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch, Công an Q.Bình Thạnh tích cực phối hợp Mặt trận tổ quốc chăm lo đời sống người dân Độc Lập Các hoàn cảnh khó khăn xúc động nói cảm ơn khi thấy công an đến tận nhà tặng gạo, cá hộp Độc Lập Anh Võ Văn Nhân (32 tuổi) chia sẻ, đã 4 tháng rồi anh thất nghiệp ở nhà, loay hoay trong phòng trọ. May mắn trước dịch, thu nhập anh 8 triệu/tháng nên có thể tiết kiệm được vài đồng, xoay xở những ngày tháng như thế này. Nhưng nếu dịch kéo dài, thì không biết những ngày tới của anh sẽ như thế nào...

"Nhìn công an vào hẻm tặng quà như thế này tôi thấy được quan tâm, lo lắng. Xin cảm ơn các anh", anh Nhân nói.

Với các hộ F0, công an sẽ để quà ở trước cửa rồi gọi người dân ra nhận vào để đảm bảo khoảng cách Độc Lập Quảng cáo Một người cách ly tại nhà được nhận hỗ trợ thực phẩm mùa dịch Độc Lập Tại P.27, thấy một sản phụ gần đến ngày sinh đứng trước dãy trọ, Công an Q.Bình Thạnh cũng hỏi thăm công an khu vực và quyết định hỗ trợ ngay 1 phần nhu yếu phẩm. Chị cho biết tên Đỗ Thị Bích Chi (36 tuổi), ngày thường làm lao động tự do, ai thuê gì làm đó. Mấy ngày qua, dù gần sinh nhưng không có thu nhập nên chị sống bằng thực phẩm hàng xóm hỗ trợ. Hôm nay, trong nhà còn hơn chục gói mì...

"Các phần quà không bao nhiêu nhưng đó là sự quan tâm của chính quyền, lực lượng công an mong chia sẻ cùng bà con", Trưởng công an Q.Bình Thạnh bày tỏ Độc Lập Nghe vậy, thượng úy Trịnh Xuân Cường đã lấy một số tiền trong ví của mình, vào trong dãy trọ dúi vội vào tay chị Chi: "Em hỗ trợ chị chút tiền để lo sinh nở. Chị cố gắng vượt qua mùa dịch chị nha". Quá bất ngờ, chị Chi đứng khựng lại nhìn dáng anh công an quay ra phía cổng, vội nói "Dạ, dạ em cảm ơn".

Những ngày tới, bên cạnh công tác phòng chống dịch, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM sẽ tiếp tục có các tổ công tác đi đến tận nhà để trao tặng các phần nhu yếu phẩm, hỗ trợ, chia sẻ cùng người dân vượt qua dịch Covid-19.