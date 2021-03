Đến từng nhà, dìu từng cụ già đến điểm cấp căn cước gắn chíp

Tiếp nhận thêm 6 máy thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân gắn chíp, từ ngày 14.3, Công an Q.Thanh Xuân bắt đầu triển khai cấp căn cước lưu động tại các khu chung cư để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Công an giao.

Trung tá Bùi Thị Nhung, cán bộ Công an P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết, sau khi tiếp nhận máy từ quận, Công an P.Thanh Xuân Trung đã phối hợp với Công an Q.Thanh Xuân thiết lập một điểm cấp lưu động tại tòa 17T3, Chung cư Hapulico để tiếp nhận dữ liệu cho người dân.