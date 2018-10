Di dời nhà máy ô nhiễm ven vịnh Hạ Long có nguy cơ không kịp tiến độ

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh và chủ trương của Tập đoàn Than và khoáng sản (TKV), vào cuối năm 2017 thì Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) của Công ty tuyển than Hòn Gai sẽ buộc phải dừng hoạt động và di chuyển vào khu làng Khánh (phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long) vào cuối năm 2018.

Để đảm bảo việc sản xuất của thì TKV đang triển khai xây dựng Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, công suất chế biến 5 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, việc xây dựng Trung tâm đang bị chậm tiến độ.

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Việc triển khai xây dựng Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai đang gặp nhiều khó khăn

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Mạnh Linh, Phó giám đốc Công ty tuyển than Hòn Gai, cho biết các công đoạn xây dựng, như làm mặt bằng, đấu thầu, mua sắm thiết bị… phục vụ cho nhà máy mới mất rất nhiều thời gian. Dự kiến phải đến quý II thì trung tâm mới đi vào hoạt động. Ngoài ra việc giải quyết cho 600 lao động dôi dư sau khi nhà máy di chuyển cũng đang là bài toán khó.

Còn theo ông Nguyễn Minh Hiền, Phó Giám đốc Công ty tuyển than Hòn Gai, thì trước mắt để đảm bảo công việc cho các lao động, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Tập đoàn về công tác tái cơ cấu để người lao động biết, cùng chia sẻ khó khăn. Ngoài ra, đơn vị sẽ chuyển lao động dôi dư đến làm việc tại các đơn vị khác trong Tập đoàn. Dự kiến, sẽ có khoảng 240 lao động được điều chuyển số còn lại sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Theo ông Nguyễn Văn Đọc Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh thì dứt khoát đến 31.12.2018 phải dừng hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng của Công ty Tuyển than Hòn Gai theo đúng Nghị quyết HĐND tỉnh và cam kết trước nhân dân. Do đó TKV phải điều tiết sản xuất cho phù hợp, đảm bảo hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến sản xuất của Tập đoàn.