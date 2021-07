Dịch Covid-19 mất việc, 4 ngư dân cầm 200 ngàn đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên

Sau hơn 1 ngày ròng rã đi bộ xuất phát từ Ninh Thuận định về Phú Yên, với quãng đường đã đi được khoảng 70km, nhờ sự hỗ trợ của Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên và chính quyền H.Tuy An (Phú Yên), đến rạng sáng 20.7, cả 4 ngư dân Phú Yên đã về nhà một cách an toàn.

Đã đi được 70 km dưới nắng nóng

Theo anh Nguyễn Văn Hồng, một ngư dân ở xã An Ninh Tây, anh cùng 3 người bạn là Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Thanh (xã An Ninh Đông) và Nguyễn Kha (xã An Ninh Tây, H.Tuy An) cùng đi “bạn” (làm thuê trên tàu cá) cho một chủ tàu chuyên đánh bắt cá cơm (thường gọi là chú Tám) ở tỉnh Ninh Thuận.

Tuy nhiên, sau 2 tháng lênh đênh trên biển và tàu không khai thác được cá, không đủ phí tổn nên chủ tàu đã vào bờ, cho mỗi người 200.000 đồng làm lộ phí về quê.

Thế nhưng, do tình hình dịch bệnh phức tạp, các nhà xe đều không chạy nên 4 anh quyết định xách ba lô lên quốc lộ đi bộ về nhà, vừa cố ý tìm xe.

Từ 5 giờ sáng ngày 19.7, các anh bắt đầu hành trình đi bộ về quê. Nhưng dọc đường không có xe nào dám dừng bắt khách; lại chẳng có hàng quán nào dám bán thức ăn, nước uống; các anh vừa đói, vừa mệt, hái trái cây dọc đường ăn tạm.

Đến trưa, một bà cụ thương tình bán cho 4 chai nước lọc để uống cầm hơi. Sau đó, một người trong nhóm cầu may, đăng thông tin lên Facebook xem có ai giúp đỡ. Đến chiều tối, có người bên đội SOS gọi điện, hỏi thăm tình hình và dặn dò các anh ở yên một chỗ, sẽ có xe đến đón về quê.

“Trong thời gian đi biển, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm và nắm bắt tình hình dịch bệnh ở quê nhà. Nay thấy dịch bệnh phức tạp, lo lắng cho vợ con nên quyết định về nhà. Tưởng chừng đơn giản, nhưng dịch bệnh khiến việc đi lại quá khó khăn. Thế nhưng, nghĩ đến vợ con, mặc dù vừa đói, vừa khát, tôi vẫn có động lực bước đi gần 70 km dưới thời tiết nắng như đổ lửa của vùng đất Ninh Thuận. Anh em chúng tôi bảo nhau, dù có đi 7 ngày, 10 ngày cũng cố mà đi về nhà”, anh Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi) chia sẻ.

4 ngư dân được xe của Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên đón về quê - Ảnh: CTV

Chủ tịch Huyện xử lý kịp thời

Chị Nguyễn Thị Thủy, vợ anh Hồng xúc động nói: “Sau mấy tháng đi biển, khi nghe chồng báo chuẩn bị về, tôi mừng lắm. Sau đó, anh thông báo không đón được xe, phải đi bộ về, tôi lại lo lắng không yên. Tôi liên hệ khắp nơi tìm thuê xe ra đón, nhưng do dịch bệnh nên chẳng có nhà xe nào dám chạy. Đến trưa, điện thoại anh hết pin, chẳng thể liên lạc, lòng tôi như lửa đốt. Sau đó, vô tình lướt Facebook, tôi được biết có một nhóm 4 người đang đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên, và có xe từ thiện đang ra rước, tôi như được sống lại, mò mẫm tìm hiểu xem có phải nhóm của chồng mình. Đến khi tìm được số điện thoại của đội SOS hỏi thăm, tôi mới yên tâm ngồi chờ. Hơn 4 giờ sáng anh về, vợ chồng mới thực sự mừng tủi, nhưng cũng chỉ dám nhìn nhau, vì anh phải thực hiện cách ly tại nhà, chờ y tế xuống kiểm tra Covid-19. Tôi rất biết ơn cộng đồng mạng chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.

Theo ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An, sau khi nắm được thông tin về các ngư dân của H.Tuy An đi bộ về quê, ông đã liên hệ Đội SOS Chữ thập đỏ của huyện để nắm bắt tình hình và động viên các ngư dân yên tâm về quê.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, trước mắt, sau khi về khai báo y tế tại trạm y tế xã, các ngư dân sẽ được về cách ly tại nhà. Trong sáng 20.7, ngành y tế đã cho người xuống lấy mẫu, kiểm tra sức khỏe ; đồng thời động viên người dân yên tâm cách ly theo quy định.

Ông Khoa nhấn mạnh thêm, với những người dân, người lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh, nếu gặp khó khăn tương tự, có thể liên hệ với chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện để được hỗ trợ, giúp đỡ về quê một cách an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.