Điều tra vụ thiếu nữ ở Hải Phòng bị trêu ghẹo, xịt hơi cay vào mặt

Sáng 15.9, thượng tá Nguyễn Xuân Đài, Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn (Hải Phòng), cho biết đơn vị này đã thụ lý vụ việc em H.T.T.V (15 tuổi, trú tại Bến Thốc, P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn) bị một nhóm người trêu ghẹo rồi xịt hơi cay vào mặt.

Theo người nhà em V., tối 23.9, em V. đi mua thuốc cho mẹ, đến đoạn nhà hàng Hoa Lan (ở Bến Thốc) thì bị nhóm thanh niên đang ăn uống tại đây buông lời chọc ghẹo.

Khi V. có đáp lời lại thì nhóm thanh niên hùng hổ lao ra hành hung và bắt thiếu nữ này phải quỳ xuống xin lỗi. Thậm chí, một người trong nhóm thanh niên còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt em V.

Nghe tin con gái bị đánh, mẹ em V. chạy ra hiện trường và báo Công an Q.Đồ Sơn, còn nhóm thanh niên thì lên xe ô tô bỏ đi. Nạn nhân V. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và vùng mặt bị tổn thương.

Vụ việc sau đó được người nhà của V. đưa lên mạng xã hội và đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đài cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo em H.T.T.V bị xịt hơi cay và hành hung, Công an Q.Đồ Sơn đã có mặt để xử lý vụ việc. Chúng tôi cũng đã xác định được các đối tượng có liên quan để triệu tập lên làm việc".

Được biết, hôm qua, 24.9, bố mẹ của T.V.T ( ở H.Kiến Thụy, Hải Phòng), người được xác định là thuộc nhóm thanh niên hành hung em V., đã đến nhà nạn nhân để xin lỗi, mong giải hòa nhưng gia đình V. vẫn yêu cầu để cơ quan công an xử lý vụ việc.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, T.V.T nguyên là công an nghĩa vụ công tác ở Công an Q.Ngô Quyền. Lãnh đạo Công an Q.Ngô Quyền cho biết, đơn vị hiện không có người nào tên T.V.T.