Ngăn nhóm thanh niên trêu ghẹo thiếu nữ, trung tá công an bị chém phải nhập viện

Hiện trung tá Phước đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 Ảnh: ĐỨC NHẬT Sáng 29.5, thượng tá Y Va Ly A, Phó trưởng Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) xác nhận, 1 cán bộ công an huyện bị chém trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo đó, tối 27.5, trung tá Nguyễn Trung Phước, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Kon Plông cùng tổ công tác công an huyện đi tuần tra đến đường Võ Thị Sáu, thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông), phát hiện 5 thanh niên đang gây sự, trêu ghẹo 1 thiếu nữ . Ngay lập tức tổ công tác tiếp cận, can ngăn và tìm hiểu sự việc.

Ngay lúc này, nhóm thanh niên liền rút dao tấn công tổ công tác. Bị nhóm côn đồ rút dao chém xối xả nhưng do tổ công tác đều mặc áo giáp nên không bị ảnh hưởng. Riêng trung tá Phước bị chém đứt gân tay

Sau đó, nhóm thanh niên bỏ chạy. Tổ công tác liền đưa trung tá Phước đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP.Pleiku, Gia Lai) đồng thời Công an huyện Kon Plông cũng tổ chức lực lượng truy bắt nhóm gây án.

Đến tối cùng ngày, nhóm côn đồ chém công an đã bị công an bắt giữ. Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.