Nóng trên mạng xã hội: Phóng viên bị hành hung dã man trong đêm khuya

Liên quan việc khai thác đất trái phép ?

Theo tìm hiểu của phóng viên, nam thanh niên bị hành hung trong đoạn clip là anh Nguyễn Nhật Hào (35 tuổi, ngụ TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Anh Hào hiện đang là phóng viên của Tạp chí Kinh tế và Đồ uống ở Hà Tĩnh. Kể lại sự việc, anh Hào cho biết vào ngày 28.6, anh nhận được thông tin về việc khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Tân Hương và xã An Dũng (H.Đức Thọ). Vào cuộc xác minh, anh Hào phát hiện tại một khu đất trống ở thôn Long Sơn (xã An Dũng), bên cạnh nhà của ông Nguyễn Văn A., có một chiếc máy múc đang xới đất, có dấu hiệu khai thác trái phép nên âm thầm theo dõi.

“Khoảng 22 giờ 30 ngày 1.7, tôi cùng một người bạn đi xe ô tô lên địa điểm phát hiện chiếc máy múc để nắm bắt sự việc. Do không thấy hoạt động nên tôi quay xe ra về thì thấy ông A. tay cầm cục đá đứng trước xe đe dọa. Ông A. sau đó gọi thêm mấy người đàn ông khác đến. Khi tôi xuống xe để nói chuyện thì bị ông A. và một người đàn ông cởi trần đánh tới tấp”, anh Hào nhớ lại.

Theo anh Hào, anh được người bạn đi cùng đưa đến BV đa khoa TX.Hồng Lĩnh điều trị trong tình trạng đa chấn thương phần mềm. Mặc dù được các bác sĩ điều trị nhiều ngày qua nhưng hiện tại anh Hào vẫn còn cảm thấy đầu choáng váng và đau ê ẩm.

Phóng viên Hào bị đánh bầm tím khắp người ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Công an đang điều tra

“Hiện tôi đã làm đơn tố cáo, đề nghị Công an H.Đức Thọ vào cuộc điều tra. Tôi cũng đề nghị cơ quan điều tra trưng cầu giám định thương tật để có căn cứ xử lý những người đã hành hung mình. Từ ngày xảy ra vụ việc, những người đánh tôi không đến thăm hỏi hay có lời nào xin lỗi”, anh Hào bức xúc.

Cũng theo anh Hào, ông A. đang là giám đốc một công ty TNHH có trụ sở tại xã An Dũng. Bà Bùi Thị Bảy, Chủ tịch UBND xã An Dũng, nói rằng chính quyền xã này cũng đã nắm được vụ việc một phóng viên bị hành hung trên địa bàn và hiện Công an H.Đức Thọ đã vào cuộc điều tra. “Ông A. là người địa phương và cũng là doanh nghiệp trên địa bàn. Từ trước đến nay, chính quyền xã chưa nhận được phản ánh gì hoặc phát hiện ông này có hành vi khai thác đất trái phép”, bà Bảy khẳng định.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng công an H.Đức Thọ, cho hay hiện đơn vị này đã nhận được đơn tố cáo của phóng viên Hào và đang tiến hành điều tra theo đúng trình tự của pháp luật. Theo cơ quan của anh Hào, đơn vị này vừa có công văn hỏa tốc gửi T.Ư Hội Nhà báo VN, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Đức Thọ và các cơ quan liên quan đề nghị khẩn trương vào cuộc điều tra. Tạp chí Kinh tế và Đồ uống cho rằng vụ việc anh Hào bị hành hung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Hành vi của ông A. và người đàn ông đi cùng có tính chất côn đồ, manh động, mang chủ ý giết người và truy sát đến cùng.