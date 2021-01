CLIP: Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh đến tháo chạy khi đón khách ở An Sương

Ngày 4.1, anh Đỗ Viết Tài (30 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) - tài xế xe ôm công nghệ hãng Gojek vẫn còn hoảng loạn kể với Thanh Niên về sự việc khi đón khách qua app tại Ngã tư An Sương anh bị nhóm người đàn ông trung niên tấn công.

Theo lời anh Tài, trên đường anh đi về nhà vào chiều 2.1 thì app nổ cuốc tại Bến xe An Sương, anh gọi điện thoại theo số người đặt cuốc thì đầu dây bên kia là giọng của khách nam. Vốn "nghe danh" Bến xe An Sương đã lâu, anh Tài nhờ khách đi bộ ra khu vực cầu vượt bộ hành để đón nhưng khách không đồng ý và hủy cuốc.

Video vụ hành hung ở gần chung cư Besco An Sương Vài phút sau, khoảng 17 giờ app của anh tiếp tục nổ cuốc tại gần chung cư Besco An Sương, khu vực gần Ngã tư An Sương. Tới chung cư, anh Tài gọi khách thì được khách báo đứng ở một tiệm sửa xe gần đó.

Anh Tài kế: "Vừa chạy tới tiệm sửa xe, đang xác nhận với khách thì có một người trung niên mặc áo bình thường ở ngoài, trên ngực trái có hình xăm đuổi tôi nói: "Mày đi đi, không có đón khách được đâu". Tôi nói: "Em chỉ đón khách trên app chứ không giành khách của ai" thì có thêm một người đàn ông trung niên thứ hai chạy xe màu xanh mặc áo sơ mi trắng chở một cô gái chạy tới đuổi tôi đi. Lúc đó tôi đã đưa nón cho khách của mình nói chị lên xe nhanh tránh xung đột".

Tài xế xe ôm công nghệ kể tiếp, người đàn ông ban đầu bất ngờ nói anh có mang theo cây vũ nên người thứ hai la lên "mày có đem cây vũ hả, đập mày chết luôn" rồi chạy vào tiệm sửa xe lấy thanh kim loại chữ T dùng để sửa xe dí theo dù anh đã quay đầu xe. Anh Tài tính quay lại xin chiếc nón bảo hiểm thì bị người này quăng khúc gỗ vào người.

Anh Tài may mắn không bị thương nhưng được phen "hú vía" Ảnh cắt từ clip

"Xem lại clip tôi mới hết hồn vì nhìn lực quăng thấy mạnh lắm. Tôi sợ quá nên chạy vào Công an P.Trung Mỹ Tây, Q.12 để trình báo. Tôi chỉ đón khách qua app mà thấy bị côn đồ đánh, rồi như là hành vi đổ thừa tôi có mang vũ khí để đánh nên càng sợ. May là tôi từng là TNXP khu vực này nên biết trụ sở công an nằm ở đâu", tài xế xe ôm công nghệ ngao ngán kể.

