Đỡ đẻ cho hàng xóm trên xe, cô gái xem là 'việc thành công nhất trong đời'

Chị Hường sau đó đã lên xe ô tô cùng gia đình chị Phương Chi đến bệnh viện. Trên đường đi, chị Phương Chi liên tục kêu đau. "Mẹ em bé kêu đau, Hường ơi cứu chị mà ai ngờ cuối cùng là cứu thật", chị Hường hài hước kể lại. Chồng của chị Phương Chi vô cùng sốt ruột khi thấy vợ ngồi phía sau đang quá sức chịu đựng. Anh quyết định cho vợ đẻ trên xe với bà đỡ là chị Hường.

"Chồng chị Chi bảo tôi đỡ đi, vì tôi còn ngại sợ tay có vi khuẩn và nghĩ rằng cần găng tay vô trùng. Sau hai hơi rặn, chị Phương Chi cũng sinh hạ thành công. Em bé thở đều, có khóc, mắt có phản ứng, tay lúc nắm vào, lúc giãn ra. Tôi liên tục "nói chuyện" với bé để bé cọ quậy trong suốt đường đến bệnh viện", chị Hường nói.

"Đến giờ phút này mới hoàn hồn sau ca đỡ đẻ đã đi vào danh sách việc thành công nhất trong cuộc đời của mình. Vai trò bà đỡ đã hoàn thành cùng với tổng đạo diễn là bố em bé và siêu nhân mẹ em bé. Lúc đó, thật không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc bảo vệ sinh linh nhỏ bé này, cho đến khi em rời tay mình, mình mới lả đi nhưng là trong hạnh phúc và mãn nguyện. Chào mừng Cherry đến với đại gia đình tầng 6 nhà mình em nhé. Yêu em và mẹ siêu nhân của em nhiều", chị Hường viết trên Facebook.

Dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng đã chúc phúc cho gia đình chị Phương Chi cũng như khen ngợi nỗ lực của chị Hường. Bạn Ngọc Anh hài hước: "Mình mà rơi vào tình huống tương tự bạn chắc mình hét còn to hơn bà đẻ nữa. Bạn thật can đảm". "Wow, trải nghiệm hiếm có đấy ạ! Cả bé và bạn đều may mắn và duyên lắm mới gặp nhau như vậy!", bạn Hương Đinh khen.