Cháu bé chào đời trên taxi: Thả tim tài xế đỡ đẻ cùng chồng sản phụ

Vào ngày 23.02.2020, một tài khoản Facebook có tên Đỗ Thế Vinh đăng bài viết chia sẻ về câu chuyện: “Lại thêm một em bé chào đời trên tax i Mai Linh (Tiên Phước, Quảng Nam), lại thêm 1 lần làm ông đỡ bất đắc dĩ”. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.

Chia sẻ với Thanh Niên, tài xế Trần Lê Thương (sinh năm 1983, ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) nhân viên taxi Mai Linh , cho biết, vào lúc gần 0h ngày 23.02, anh nhận được một cuộc gọi từ tổng đài thông báo có một sản phụ ở Tam Xuân 1, huyện Núi Thành chuyển dạ cần đến bệnh viện sinh con gấp.

Lái xe taxi Trần Lê Thương, người đã hỗ trợ sản phụ Hoàng Thị Hà Trinh

Nhận được tin, anh Thương lập tức di chuyển đến địa chỉ trên. Đến nơi, anh tài xế dìu sản phụ Hoàng Thị Hà Trinh (sinh năm1993) lên xe. Vừa bước vào, xe chưa kịp chuyển bánh thì chuyển dạ.

“Biết được đứa bé sẽ ra đời ngay trên xe taxi nên gia đình ai nấy cũng đều hoảng loạn. Thấy thế, tôi bình tĩnh trấn an chị Trinh và cùng anh chồng giúp một tay. Do trước đó đã tìm hiểu các kiến thức đỡ đẻ và được tập đoàn huấn luyện y tế, nên tôi không ngần ngại hỗ trợ chị Trinh vượt cạn”, anh Thương vui vẻ thuật lại.

Anh Thương cũng cho Thanh Niên biết, bé chào đời là một bé gái. Sau khi đứa bé được sinh ra, anh Thương và người chồng bế đứa con lên bụng mẹ cho có hơi ấm, và nhanh chóng đưa hai mẹ con vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Hiện cả hai mẹ con chị Trinh “mẹ tròn con vuông”, được chăm sóc tại bệnh viện Ảnh: Trần Lê Thương

“Mặc dù, trước đó, các anh em đồng nghiệp của tôi cũng thường xuyên gặp vụ việc tương tự như thế này, tuy nhiên, đối với tôi đây là trường hợp đầu tiên đấy. Vì tình thế cấp bách, chỉ nghĩ đến việc cứu người, nên tôi lập tức ra tay giúp đỡ. Thấy cả hai “mẹ tròn con vuông” tôi mừng lắm, anh Thương bày tỏ.

Hiện, sức khỏe của mẹ và bé đều tốt và đang được chăm sóc tại bệnh viện . Anh Thương cũng cho biết, bên công ty đã nhận được thông tin về vụ việc này và đang lên kế hoạch đến thăm hai mẹ con chị Trinh trong vài ngày tới.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, câu chuyện thu hút được mười mấy nghìn lượt yêu thích và hơn năm trăm lượt bình luận của cư dân mạng.

Rất nhiều người dùng mạng xã hội đều chúc mừng em bé và gia đình, cũng như không ngớt lời ngợi khen, tán thưởng “ông đỡ bất đắc dĩ” này.

“Tuyệt vời, chúc bác tài và gia đình luôn mạnh khỏe may mắn”, tài khoản Doãn Khoa bình luận. Tài khoản Trần Quốc Hưng tán thưởng: “Đây là làm việc tốt chứ đâu phải vận đen. Chúc bác tài may mắn và bình an”. Facebooker Khoa Nguyên bày tỏ: “Đứa bé thật may mắn khi gặp bác tài có tâm”. Tài khoản LX Tuan thích thú bình luận: “Có duyên, tài xế nên nhận con nuôi”.