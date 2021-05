Đội vá đường thiện nguyện ở An Giang

Đội vá đường do ông Tạ Ngọc Cường (57 tuổi) thành lập vào năm 2016, hiện có hơn 50 thành viên (nam, nữ), tuổi đời từ 50 đến hơn 70, là những lão nông, y sĩ, giáo viên, thợ mộc… Ông Cường nói: “Bản thân tôi là y sĩ, đã hơn 30 năm làm việc tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa H.Chợ Mới. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu ca tai nạn giao thông do bà con tự ngã hoặc va quẹt nhau do tránh ổ voi, ổ gà. Vì thế, tôi và các thành viên quyết định tổ chức vá đường để giảm bớt những tai nạn đáng tiếc như vậy”.