Dùng 15 lon bia cứu sống người ngộ độc rượu: Thực hư uống rượu 'chữa lửa' bằng bia

Liên quan đến việc cứu chữa bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật, thạc sĩ - bác sĩ Lê Văn Lâm (Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết, sáng 25.12.2018, ông Nhật nhập viện trong tình trạng hôn mê, hết sức nguy kịch. Các bác sĩ đã làm xét nghiệm và dựa vào biểu hiện lâm sàng chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc methanol có trong rượu.

Cộng đồng mạng đã dậy sóng khi chia sẻ "rần rần" vụ việc. Một Facebooker viết: "Đỉnh cao của "lấy độc trị độc": Dùng 15 lon bia cứu sống người đàn ông bị ngộ độc rượu". Tài khoản Đ.N.Phồn thì bình luận đây là "Thần bia hiệp lữ. Chuyện thật như đùa".

Trong khi nhiều người phấn khích cho rằng, hôm sau đi nhậu rượu xong sẽ "làm thêm vài chai bia nữa là được". Tài khoản Vương Mon viết: "Hôm nào uống nhiều rượu quá thì mua bia về uống thêm cho không bị ngộ độc rượu". Tuy nhiên cũng có nhiều bạn "tỉnh táo" hơn khi nhận ra, trường hợp này "dùng bia để cứu người chứ không phải để nhậu".

Sự thật bia có giải được rượu?

Bác sĩ Lâm giải thích, rượu có hai loại cơ bản là Etylic và Metylic (Methanol). Khi đi vào cơ thể, gan sẽ chuyển hóa Etylic trước, sau đó đến Metylic. Trong đó, Etylic được chuyển hóa sẽ không gây ngộ độc nhưng Metylic được chuyển hóa thành Andehit Formic, ở hàm lượng cao sẽ gây ngộ độc, nguy cơ tử vong rất cao. Trong bia có Etylic, vì vậy để hạn chế quá trình chuyển hóa Metylic, đội ngũ y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã chuyền bia cho bệnh nhân.

Khi chuyền bia cho bệnh nhân Nhật, gan sẽ ưu tiên chuyển hóa Etylic, ngưng chuyển hóa Metylic, điều đó giúp có đủ thời gian để lọc máu, bác sĩ Lâm cho hay.

Hơn nữa, Methylic ở lâu trong cơ thể không được chuyển hóa sẽ bị đào thải dần qua đường nước tiểu, làm giảm độc tố trong cơ thể, đó là cơ sở để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ Lâm cho hay.

Nhiều người đang thắc mắc, nếu uống rượu say thì có nên uống bia thêm để giải rượu? Một bác sĩ tại TP.HCM cho biết: "Uống rượu vào bị say là do ngộ độc ethanol và toan máu, thiếu nước nên sẽ rất khát nước, cần bù nước cho đủ. Tốt nhất là uống thêm nhiều nước rồi nằm nghỉ ngơi".

"Trường hợp sau khi uống 24 giờ mà vẫn còn mệt. đau đầu nhiều, buồn ói thì khả năng do trong rượu có metanol, lúc đó đau đầu do HCHO. Có thể uống một ít (chỉ một ít) rượu trắng hoặc bia chuẩn, tức là ethanol, sẽ bớt đau đầu và bớt say", vị này nói thêm.