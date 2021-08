F0 gửi tâm thư 'xin tha thứ' vì liên lụy 87 người dự đám tang mẹ

Ân hận vì để liên lụy nhiều người

Ngày 20.8, anh P.T.C (30 tuổi, ngụ buôn Kruế, xã Ea Bông, H.Krông Ana) cho biết anh đang được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk (P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) và sức khỏe vẫn ổn. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 23.7, anh C. ở TP.HCM chăm mẹ đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Ung bướu. Chiều 6.8, mẹ anh mất vì biến chứng bệnh nặng, anh C. thuê xe cấp cứu và cùng em gái đưa mẹ về Đắk Lắk để mai táng. Ngày 7.8, anh C. về đến nhà tại xã Ea Bông và tiến hành tang lễ cho mẹ trong thời gian từ 7 - 16 giờ cùng ngày.

Vừa chôn cất mẹ xong, khoảng 17 giờ ngày 7.8, anh C. liền đến Trạm y tế xã Ea Bông để khai báo và thực hiện cách ly tại nhà. Tới ngày 16.8, Trạm y tế xã Ea Bông làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 với anh C. theo định kỳ thì có kết quả dương tính. Ngày 18.8, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên xét nghiệm PCR khẳng định anh C. nhiễm Covid-19 . Sau đó, cơ quan y tế điều tra, truy vết, xác định có 87 F1.

Anh C. viết tâm thư xin lỗi mọi người trên mạng xã hội Ảnh: chụp màn hình

Khi biết bản thân mắc Covid-19, anh C. rất buồn vì không nghĩ mình nhiễm bệnh và khiến gần trăm người phải liên lụy. Trao đổi qua điện thoại, anh C. cho biết trong quá trình chăm sóc mẹ tại TP.HCM, anh nhiều lần được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR và đều có kết quả âm tính. Khi mẹ anh mất, anh và em gái tiếp tục test nhanh Covid-19 với kết quả âm tính mới thuê xe đưa mẹ về Đắk Lắk. Do tang gia bối rối, lại có kết quả xét nghiệm, test nhanh âm tính nên anh C. mất cảnh giác.

“Tôi buồn lắm, không nghĩ mình bị nhiễm Covid-19 khiến bà con, hàng xóm trở thành F1. Tôi có lỗi với mọi người rất nhiều, mong mọi người thương, thông cảm cho hoàn cảnh éo le của tôi”, giọng anh C. nghẹn lại.

Cũng theo anh C., mẹ anh bị ung thư phổi 2 năm nay. Anh nhiều lần ngược xuôi đưa mẹ đi các bệnh viện từ nam chí bắc để điều trị. Anh còn phải chăm con gái nhỏ gần 4 tuổi. Đến khi mẹ mất, anh C. suy sụp tinh thần. Anh trao đổi: “Dịch Covid-19 còn phức tạp, bản thân tôi vì sơ suất mà liên lụy mọi người. Giờ tôi chỉ biết cầu mong đừng có thêm ai bị lây nhiễm Covid-19 từ tôi. Tôi cũng mong mọi người đi xa về hãy đề cao cảnh giác, đừng để liên lụy những người xung quanh như tôi”.

“Cúi đầu xin lỗi mọi người”

Trên Facebook cá nhân, anh C. cũng viết những dòng tâm tư nặng trĩu, bày tỏ sự hối hận và mong mọi người tha thứ: “Chưa kịp cảm ơn tấm lòng của mọi người, giờ con lại phải cúi đầu xin lỗi toàn thể mọi người vì đã gây ra sự phiền toái và khó khăn này cho mọi người. Nhưng thật tâm có nằm mơ con cũng không bao giờ dám tin rằng mọi việc lại thành ra như vậy”. Anh cũng bày tỏ: “Những ai từng đến đám tang tiếp xúc với con, xin mọi người đến trạm y tế gần nhất khai báo để tránh ảnh hưởng đến bản thân, gia đình. Cầu mong mọi người bình an ạ. Con chắp tay ngàn lần xin lỗi mọi người!”.

Tâm thư xin lỗi của anh C. nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người hiểu rõ hoàn cảnh anh C. đã thương cảm, động viên anh không được suy nghĩ tiêu cực, gắng mạnh mẽ để chiến đấu với dịch bệnh, sớm trở về với con thơ.