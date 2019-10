Giả công an, viện kiểm sát đe dọa người nghe 'sắp bị bắt' yêu cầu mau chuyển tiền

Nữ nhân viên bưu điện tự xưng còn cho biết thêm anh có một giấy triệu tập của Viện kiểm soát nhân dân tối cao nhưng vì tính bảo mật nên không thể tiết lộ nội dung.

Anh Vũ phản hồi rằng thông tin không chính xác, anh được thông báo có thể đã bị đối tượng xấu lợi dụng. Để ngăn chặn đối tượng xấu tiếp tục làm hại, nữ nhân viên yêu cầu anh kết nối với đường dây nóng của Công an TP.Hà Nội.

Anh làm theo và sau ít giây thì một người đàn ông tự xưng là đại úy hiện đang công tác tại PC02, TP.Hà Nội và yêu cầu anh hãy trình báo nội dung sự việc.

Lệnh bắt tạm giam được gửi qua Zalo sau khi yêu cầu anh C. kết bạn

Sau khi trình báo, người tự xưng là công an cho biết Lê Đức Lâm là đối tượng bị Bộ Công an theo dõi vì liên quan đến tội buôn bán ma túy và rửa tiền. Anh Chính Vũ có thể là người bị hại hoặc chính là tội phạm và không chừng tên anh đang có trong hơn 2.000 bộ hồ sơ mật đang bị Bộ công an theo dõi.