Giận chồng khi uống bia, vợ dọa nhảy từ tầng 4 chung cư, may mắn chồng túm được tay

Ngày 21.8, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh một phụ nữ đang đu bám phía ngoài ban công tầng 4 ở một chung cư. Phía bên trong, một người đàn ông đang cố níu giữ lại. Sự việc được người đăng tải cho rằng xảy ra tại chung cư S1.05, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Đa Tốn, H.Gia Lâm, Hà Nội).

Liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo UBND xã Đa Tốn xác nhận, sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết ngay sau khi tình huống xảy ra, lực lượng an ninh khu vực đã phối hợp cùng Ban quản lý tòa nhà đưa người phụ nữ vào trong an toàn, không khiến ai bị thương.

Theo vị lãnh đạo trên, qua làm việc xác định hai người là vợ chồng. Người chồng cho hay, trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng có ngồi uống bia với nhau. Trong lúc nói chuyện, hai vợ chồng không hài lòng với nhau, khiến người vợ trèo ra ban công, dọa tự tử

Trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an H.Gia Lâm cho hay, sự việc xảy ra do hai vợ chồng cãi nhau, người vợ dọa nhảy lầu và không may dẫn đến tình huống như trên.