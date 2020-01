Giao thông TP.HCM 24 tháng Chạp: Xa lộ Hà Nội lại kẹt xe từ sáng sớm

>>> Tiếp tục cập nhật...

24 tháng Chạp, tình hình giao thông TP.HCM vẫn còn khá phức tạp vì lượng phương tiện lưu thông trên đường vẫn rất đông, một số tuyến đường vẫn bị kẹt xe , đặc biệt là Xa lộ Hà Nội và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Từ 7 giờ 15 phút, giao lộ Xa lộ Hà Nội - Tây Hòa xe đông, di chuyển chậm cả 2 hướng, CSGT Rạch Chiếc và Q.9 đã có mặt để điều tiết.

Theo hình ảnh quan sát qua camera, xe đông trên con đường cửa ngõ này chủ yếu là do xe container đi vào cảng. Hiện lưu lượng xe trên Xa lộ Hà Nội vẫn rất đông, nếu cần di chuyển, độc giả có thể chọn hướng lưu thông khác để tránh ùn ứ trên đường.

Cũng trong sáng nay, Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết tình hình nút giao An Phú - cao tốc ổn định.

Container nối đuôi nhau trên Xa lộ Hà Nội Ảnh: PUN Trước đó, 6 giờ sáng xảy ra va chạm giữa xe container vào ô tô tại giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện. Nhận tin báo, CSGT đã cho hai xe di chuyển vào lề để xử lý, giao thông qua khu vực này ổn định trở lại. Trước đó,xảy ra va chạm giữa xe container vào ô tô tại giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện. Nhận tin báo, CSGT đã cho hai xe di chuyển vào lề để xử lý, giao thông qua khu vực này ổn định trở lại.

Về tình hình ở các bến xe lớn, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM dự báo hai ngày cuối tuần này tình hình sẽ rất phức tạp do lượng người đổ về quê ăn Tết.

Tại Bến xe Miền Đông, 10 đội nghiệp vụ công an gồm: Công an Q.Bình Thạnh, Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Đội đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động thường xuyên túc trực trong bến. Các đội CSGT, Công an P.26, Công an P.Hiệp Bình Chánh cũng có mặt phía ngoài bến để đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức giao thông, tránh kẹt xe ngay khu vực ra, vào bến.