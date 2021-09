Giết người tình vì cuồng ghen: Nước mắt hối hận muộn màng

Ngày 24.9, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Như (37 tuổi, TP.Quy Nhơn, Bình Định) mức án chung thân về tội giết người với tình tiết có tính chất côn đồ. Đây là vụ án giết người tình rồi tự sát do ghen tuông từng gây xôn xao dư luận tại phố biển Quy Nhơn.

Đoạt mạng người tình trong cơn ghen

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Như (làm nghề lao động tự do) kết hôn với chị N.T.K (cùng ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) vào năm 2011 và có với nhau 2 con. Trong thời gian chung sống với vợ, Như từng bị Công an P.Trần Phú (TP.Quy Nhơn) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép vào đầu năm 2012 và bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng vào cuối năm 2013.

Sau khi ra tù vào năm 2014, Như bỏ nhà ra ngoài sống chung như vợ chồng với chị L.T.A.Đ (36 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) và có 1 con gái chung vào năm 2019. Hai người thuê phòng trọ tại nhiều nơi trong TP.Quy Nhơn để ở.

Từ tháng 10.2020, do nghi ngờ chị Đ. có người khác nên Như thường xuyên ghen tuông, chửi mắng, đánh đập và hay kiểm tra, theo dõi để bắt quả tang nhưng không được. Chị Đ. cũng nhiều lần bỏ trốn nhưng rồi vì con nên lại quay về sống chung với Như.

Bị cáo Nguyễn Minh Như HOÀNG TRỌNG

Chiều 19.2.2021, chị Đ. đến đường Ngọc Hân Công Chúa (TP.Quy Nhơn) để phụ bán bánh canh thì Như cứ quanh quẩn ở gần quán để bắt quả tang hành vi “trai gái” nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Tối 19.2, Như đến quán đón rồi chở chị Đ. và con đi dạo. Khi về đến phòng trọ (ở đường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn), Như tiếp tục nghi ngờ chị Đ. có quan hệ “trai gái” và chuẩn bị bỏ trốn nên chửi mắng, dẫn đến việc cãi nhau. Gần 22 giờ đêm, Như và chị Đ. từ phòng trọ cùng đi ra đứng trước đường khu nhà thuê trọ. Lúc này, Như tiếp tục mắng chửi, bảo chị Đ. đi vào phòng trọ nhưng chị Đ. sợ nên đi vào quán bán nước giải khát ở đối diện để cầu cứu.

Thấy vậy, Như cũng đi theo vào quán. Nhìn thấy chị Đ. cầu cứu vợ chồng chủ quán thì Như xông lại nói: “Giờ ai cứu được mày” và nắm tóc kéo Đ. ngã xuống nền nhà. Chị Đ. ôm chân Như van xin: “Tha cho em, tha cho em”. Tuy nhiên, Như dùng tay phải rút một con dao để sẵn trong túi quần ra, còn tay trái nắm tay chị Đ. kéo đứng lên, rồi dùng dao đâm liên tiếp 13 nhát vào vùng ngực, cổ, lưng, tay, mông, đùi… làm nạn nhân gục tại chỗ. Gia đình chủ quán phải ôm con nhỏ bỏ chạy ra ngoài.

Gây án xong, Như cầm dao đi về phòng trọ rồi tiếp tục cầm dao quay lại chỗ Đ. nằm gục lớn tiếng la chửi. Sau đó, Như lại đi về phòng trọ lấy xe máy chở con gái gửi ở nhà người thân, rồi quay lại đưa chị Đ. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hay tin người tình đã chết, Như dùng con dao gây án đâm vào bụng mình để tự tử nhưng được phát hiện cấp cứu kịp thời.

Theo xác định của cơ quan điều tra, Như nghiện ma túy . Ngay trong đêm 19.2, lực lượng chức năng thực hiện xét nghiệm với Như, kết quả dương tính với ma túy tổng hợp

Nước mắt muộn màng

Tại tòa, khi Hội đồng xét xử hỏi về hành vi cố ý gây thương tích cho chị Đ. vào tháng 8.2016, Như trả lời là do ghen tuông. Cụ thể, khi Như nổi cơn ghen, chửi bới, đánh đập nên chị Đ. tức giận, nói sẽ bỏ đi TP.HCM. Do bị Như dỗ dành, hăm dọa nên chị Đ. không dám đi nữa.

“Tôi hứa là sẽ cạo đầu, còn Đ. có nói với tôi là từ nay em sẽ không như vậy nữa. Nhưng tôi hỏi thì Đ. chối. Trong lúc nóng giận, tôi lỡ tay lấy dao chấn ngón chân cái của Đ.”, Như khai tại tòa.

Vụ án này được Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích vào ngày 5.8.2016. Tuy nhiên, chị Đ. nghĩ đến con cái và tình cảm với Như nên rút đơn yêu cầu nên Công an Quy Nhơn đình chỉ điều tra vụ án. Qua vụ việc này, Như vẫn không hối cải mà vẫn tiếp tục cuồng ghen.

Nguyễn Minh Như không ít lần rơi nước mặt tại tòa khi Hội đồng xét xử nhắc về chị Đ. và con gái chung với Như HOÀNG TRỌNG

Tại phiên tòa, bị cáo Như không ít lần bật khóc khi Hội đồng xét xử nhắc về chị Đ, về đứa con gái chưa đầy 3 tuổi phải chịu cảnh mẹ mất, cha đi tù. Bị cáo Như liên tục cho rằng bản thân rất yêu thương chị Đ. và không lý giải được lý do tại sao lúc đó lại hành xử như vậy.

Còn gia đình bị hại rất bức xúc vì biết Như thường xuyên đánh đập, hành hung chị Đ. Gia đình chị Đ. không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi côn đồ của Như.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định, giữ quyền công tố Nhà nước tại phiên xét xử, cho rằng chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Như đã dùng dao đâm nhiều nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể của chị Đ. nhằm tước đoạt tính mạng của nạn nhân vào tối 19.2. Hành vi của bị cáo Như thể hiện bản chất hung hãn, côn đồ và rất nguy hiểm cho xã hội, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để trừng trị, giáo dục bị can và phòng ngừa tội phạm.