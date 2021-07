Phẫn nộ hành vi côn đồ, tấn công lực lượng phòng chống dịch

Như Thanh Niên thông tin, ngày 16.7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), nghi phạm chém gần đứt cánh tay một thượng úy công an xã Thắng Hải, H.Hàm Tân ( Bình Thuận ). Trước đó, trưa 15.7, Bảo không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy từ xã Hòa Hiệp sang xã Thắng Hải. Khi bị các cán bộ trực chốt kiểm dịch của xã Thắng Hải chặn lại để kiểm tra thì Bảo bất ngờ rút dao đâm một cán bộ xã Thắng Hải nhưng không trúng. Một cán bộ chốt kiểm dịch ở Thắng Hải truy đuổi thì bị Bảo ép xe ngã ra đường, rồi bỏ chạy về nhà mình ở ấp Phú Lâm cố thủ.

Khi lực lượng công an hai huyện đang đứng trước cửa nhà vận động thì bất ngờ Bảo lao ra chém vào đầu một công an xã Hòa Hiệp vỡ mũ bảo hiểm, rồi chém tiếp vào thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải khiến anh bị gần đứt lìa một cánh tay. Sau đó, Bảo và cha mình là Nguyễn Quốc Dũng vào nhà đóng cửa tiếp tục cố thủ. Lực lượng công an phải phá cửa và sử dụng hơi cay vì cả hai cha con Bảo dùng rựa, dao chống trả quyết liệt. Sau đó lực lượng chức năng khống chế được Nguyễn Quốc Dũng, còn Bảo trốn thoát vào rừng.