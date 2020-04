Giữa hạn mặn miền Tây, xúc động tình người san sẻ nước ngọt chờ mưa 'vàng'

Mùa hạn năm nay đến sớm lại kéo dài. Từng giọt nước ngọt được cho đi vào lúc này, làm mát dịu tình làng nghĩa xóm trong lúc chờ đợi một cơn mưa 'vàng'. So với nhưng năm trước, năm nay mùa mặn đến sớm. Trước tết, nước đã bắt đầu lợ và chỉ vài ngày sau đó là nước mặn xâm nhập

Trên đường quê, mặc cho trời nắng đến đổ lửa, hai mẹ con chị Út vẫn đi lấy nước mang về sử dụng. Nhà chị do có chăn nuôi và nhiều nhân khẩu nên một ngày phải đi một hai lần mới có nước đủ xài

Một số hộ gia đình sống ở đất giồng nơi có mạch nước ngầm thường tự đào giếng để có nước mang về sử dụng. Nước từ giếng đào do chảy ra từ mạch không qua xử lý nên rất hôi mùi bùn và chảy rất chậm nên người dân thay phiên nhau đi lấy nước về sử dụng.

Bà ba Be đang nhìn hàng cống của mình không còn miếng nước mà lắc đầu ngao ngán. Chiều nay bà lại kêu người đến đổi nước. Từ đầu mùa hạn tới giờ nhà bà với 3 nhân khẩu đã đổi 6 khối nước. Chi phí cho một khối là 150.000 đồng nhưng đó là nước sông để tắm giặt, sinh hoạt

Anh hai Trung cho biết: ‘’Kinh nghiệm từ đợt mặn năm 2016, từ đầu năm nay khi có biểu hiện mặn sớm tôi đã tranh thủ chứa vào các dụng cụ có sẵn nhưng do hạn hán kéo dài cùng với nắng gay gắt nên có hiện tượng nước bốc hơi cùng với việc sử dụng nhiều gây nên tình trạng thiếu hụt nước ngọt trầm trọng".

So với nhiều hộ gia đình khác, nhà của anh tám Thư may mắn hơn khi có giếng khoan. Từ đầu mùa tới giờ nhà anh không cần phải đổi nước nhưng nước giếng thường có phèn dù qua xử lý nên nấu ăn và nước uống không được ngon khi đun sôi. Do giếng có sẵn nên hộ gia đình nào cần nước ngọt anh cũng sẵn lòng chia sẻ.