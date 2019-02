Giúp việc theo giờ 'đắt hàng' sau rằm tháng giêng

Trả lương, thưởng tết đầy đủ nhưng đến rằm tháng giêng, người giúp việc vẫn không quay trở lại sau nhiều lần hẹn lên hẹn xuống, chị Hương Giang (ở khu tập thể Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đành tìm đến dịch vụ giúp việc theo giờ

“Công việc của mình hay về muộn, không có người đón con nên bắt buộc phải tìm giúp việc. Nhờ người thân, đồng nghiệp tìm giúp, trả lương 5 triệu/tháng mà họ còn “kiêu” nên mình chuyển sang ký hợp đồng thuê dịch vụ theo giờ. Mỗi ngày 4 tiếng vào các buổi chiều. Dù mới “thử nghiệm” mấy ngày nhưng nói chung là ổn, so với thuê giúp việc ở tại nhà, giá có hơi cao, nhưng bù lại gia đình có nhiều không gian riêng”, chị Giang chia sẻ.

Gần như đã thành thông lệ, sau tết là thời điểm biến động nhân sự giúp việc gia đình. Khảo sát tại các trung tâm môi giới dịch vụ giúp việc tại Hà Nội, nếu trước tết, giá giúp việc theo giờ từ 30.000 - 40.000 đồng/giờ, thì thời điểm này, nhiều gia đình có nhu cầu sẵn sàng trả mức giá từ 50.000 - 70.000 đồng/giờ.

Chị Ngô Lan Phương (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bộc bạch: “Tìm được người tận tâm, chăm chỉ ở cùng với gia đình rất khó. Nhà mình đi làm cả ngày, trẻ con cũng đi học, tính ra công việc không nhiều, chủ yếu là cần vào các buổi chiều để đón bé đi học gần nhà, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp nấu ăn… Vì vậy, lựa chọn dịch vụ giúp việc theo giờ mình thấy hợp lý hơn cả”.

Chị Đào Y Ca, nhân viên tuyển dụng Công ty Bellsystem24-Hoasao, cho hay nếu những ngày sau tết, khách hàng tìm kiếm dịch vụ giúp việc ở lại nhà nhiều hơn, thì khoảng thời gian sau rằm tháng giêng, nhu cầu dịch vụ theo giờ lại cao hơn hẳn.

Theo chị Ca, giúp việc theo giờ phù hợp với sinh viên và những người có nhu cầu làm thêm ngoài giờ tăng thêm thêm thu nhập. Sau tết, nhu cầu tuyển dụng giúp việc theo giờ khá lớn. Mỗi ngày có hàng chục cú điện thoại tìm kiếm người làm, nhưng chúng tôi chỉ có thể cung cấp 2 - 3 nhân sự.

Chị Ca cũng cho biết, mức lương giúp việc sau tết theo giờ từ 40.000 - 70.000 đồng. Những người lớn tuổi có kinh nghiệm, biết nấu ăn sẽ được trả lương cao, còn sinh viên đi làm thêm, thường chỉ phụ giúp việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo… được trả lương thấp hơn.

“Nguồn nhân lực của chúng tôi cung cấp chủ yếu là các bạn sinh viên. Mặt bằng chung là trẻ, các bạn còn thiếu kỹ năng mềm xử lý tình huống, giao tiếp với nhà tuyển dụng. Sau tết, số sinh viên thường nghỉ dài và sau rằm mới đi làm trở lại, nên nhân sự hơi căng”, chị Ca nói.

Giá dịch vụ sau tết tăng 30%

Không chỉ các trung tâm dịch vụ giúp việc khó khăn trong tìm kiếm giúp việc theo giờ, các trang tuyển dụng giúp việc trực tuyến, nhu cầu tìm giúp việc theo giờ cũng tăng mạnh sau tết. Trung bình mỗi ngày, số đơn hàng thuê người giúp việc trên trang jupviec.vn khoảng 1.000 đơn.

Chị Nghiêm Thùy Linh, phòng Marketing của Công ty Cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC (JupViec.vn), cho hay số ca làm sau tết tăng 2 - 3 lần so với ngày thường. Năm nay, xu hướng khách hàng sử dụng dịch vụ theo giờ tăng cao hơn so với năm ngoái, nguyên nhân có thể do khách hàng tiếp cận các dịch vụ công nghệ nhiều hơn.

Đại diện Công ty Jupviec cũng cho biết, giá dịch vụ sau tết tăng khoảng 30% so với ngày thường là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mặc dù lượng nhân viên đi làm sau tết sẽ giảm hơn trước tết, nhưng hiện tại, công ty vẫn đang đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.

Nhìn nhận sau tết luôn là thời điểm biến động nhân sự giúp việc , song bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho hay sau những ngày nghỉ tết năm nay, nhiều địa phương bắt đầu lịch cấy vụ đông xuân, nên mức độ khan hiếm lao động tự do nói chung và lao động giúp việc căng thẳng hơn. Theo bà Liễu, hầu hết các gia đình đều thỏa thuận miệng với người giúp việc nên ra tết rất dễ bị “lật kèo” nếu như không đáp ứng yêu cầu của giúp việc, hoặc họ tìm được mối khác trả lương cao hơn.

“Tuy nhiên, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, phần lớn người giúp việc đều xuất thân từ nông dân, thiếu kinh nghiệm, kiến thức nếu không tự đổi mới, nâng cao trình độ họ sẽ phải cạnh tranh với dịch vụ giúp việc theo giờ”, bà Liễu nói.