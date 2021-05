Gò Vấp lập lại 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19: Hạn chế tối đa người, phương tiện ra vào

10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 Q.Gò Vấp: 1. Chốt 1: Cầu thép An Phú Đông (đoạn từ cầu An Phú Đông đường Nguyễn Thái Sơn hướng vào địa bàn Phường 5, quận Gò Vấp). 2. Chốt 2: Cầu An Lộc (đoạn từ cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh hướng vào địa bàn Phường 17, quận Gò Vấp). 3. Chốt 3: Cầu Bến Phân (đoạn từ cầu Bến Phân đường Thống Nhất hướng vào địa bàn Phường 13, quận Gò Vấp). 4. Chốt 4: Cầu Trường Đai (đoạn từ cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ hướng vào địa bàn Phường 13, quận Gò Vấp). 5. Chốt 5: Cầu Chợ Cầu (đoạn từ cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung hướng vào địa bàn Phường 14, quận Gò Vấp). 6. Chốt 6: trước số 399 Tân Sơn, Phường 12 (tuyến đường Tân Sơn hướng vào địa bàn Phường 12, quận Gò Vấp). 7. Chốt 7: trước số 185 Phan Huy ích, Phường 14 (tuyến đường Phan Huy ích hướng vào địa bàn Phường 12, quận Gò Vấp). 8. Chốt 8: Ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng (đoạn đường Phan Văn Trị hướng vào quận Gò Vấp). 9. Chốt 9: Đường Lê Quang Định, Phường 1 (tuyến đường Lê Quang Định hướng vào Phường 1, quận Gò Vấp). 10. Chốt 10: Chân cầu vượt thép vòng xoay Phạm Văn Đồng (đoạn đường Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp hướng lên cầu vượt thép ra Công viên Gia Định).