Hà Nội: Nhiều người bị nhắc nhở khi ra ngoài không đúng mục đích

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 3.4, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn tăng cường việc thực hiện cách ly xã hội , đồng thời sẽ kiên quyết xử phạt nếu người dân ra ngoài không đúng mục đích.

Sau 4 ngày thực hiện cách ly xã hội, theo ghi nhận của Thanh Niên, phố phường Hà Nội vẫn thưa người, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp nằm trong diện “cấm ra ngoài” vẫn đi ra đường.

Sau yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều đơn vị đã tăng cường ra quân tuyên truyền việc người dân không ra đường nếu không thực sự cần thiết Ảnh Trần Cường

Là một trong những địa phương quyết liệt thực hiện theo chỉ thị của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh, đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết sau khi nhận được yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các phường tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc không ra khỏi nhà.

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường kiểm soát, tuyên truyền tới người dân về phòng chống dịch Covid-19 Ảnh Trần Cường

Theo đại tá Hùng, sau nhiều ngày triển khai tuyên truyền và xử phạt việc không đeo khẩu trang , người dân trên địa bàn đã không ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để tập thể dục, những khu vực công cộng cũng vắng bóng người.

Chiều 4.4, phóng viên ghi nhận đa số người dân đều đeo khẩu trang khi ra đường. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp trong diện “cấm ra ngoài” đã được nhắc nhở trở về nhà.

Nhiều người dân được tuyên truyền và yêu cầu trở về nhà để thực hiện cách ly xã hội Ảnh Trần Cường

Trực tiếp ra quân kiểm soát người dân, một cán bộ Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, đơn vị vẫn thường xuyên kiểm soát, xử phạt người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Mỗi tổ công tác có một cán bộ y tế đi cùng để kiểm tra và tham gia tuyên truyền Ảnh Trần Cường Sau yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố, đơn vị này tăng cường nhắc nhở người dân trong diện “bị cấm” về nhà chứ chưa xử phạt

Anh Nguyễn Vũ Duy (32 tuổi, trú tại phường Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm) cho biết đã nắm được chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Chiều 4.4, trong lúc đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình, anh bị lực lượng chức năng dừng xe nhắc nhở vì đeo khẩu trang không đúng cách.

“Trong lúc đi mua đồ, tôi gọi điện cho vợ và có hạ khẩu trang xuống thì lực lượng chức năng phát hiện và nhắc nhở. Khi vào làm việc, tôi được cán bộ y tế đo thân nhiệt và tuyên truyền về dịch bệnh nên thấy rất an tâm.Tôi và gia đình hứa sẽ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra đường khi có việc cần”, anh Duy nói.

Tuyên truyền và kiểm tra thân nhiệt tại chỗ cho người dân Ảnh Trần Cường

Tiến hành kiểm tra một số tài xế xe ôm công nghệ (trong diện không được ra ngoài), những người này cho rằng đã biết quy định mới, tuy nhiên vẫn cố giao thêm một vài đơn hàng.

“Chúng tôi cũng không muốn đứng ở đây lâu”, một nữ tài xế Grab nói. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, nhóm xe ôm tụ tập trước cửa một siêu thị đã rời đi.