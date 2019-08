Hai cán bộ công an Hà Tĩnh hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân nguy kịch

Theo bác sĩ Hoan, chiều 25.8, bệnh nhân Khành nhập viện trong tình trạng bị xuất huyết tiêu hóa, loét dạ dày nên được đưa vào Khoa Nội tổng hợp để theo dõi, điều trị.

Từ ngày 25 - 30.8, các bác sĩ đã tiến hành truyền 5 đơn vị máu để chữa trị cho bệnh nhân Khành. Tuy nhiên, đến sáng 31.8, bệnh nhân Khành bị xuất huyết đường ruột, máu chảy vào dạ dày nên rơi vào tình trạng nguy kịch.

“Bệnh nhân Khành thuộc nhóm máu cực kỳ hiếm (AB+) nên ngân hàng máu của bệnh viện vào sáng nay đã hết. Trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi đã liên hệ với Câu lọc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Hà Tĩnh để nhờ họ hỗ trợ. Sau đó, có 2 cán bộ công an đã đến bệnh viện hiến 2 đơn vị máu để cứu bệnh nhân”, bác sĩ Hoan nói.

Đại úy Đặng Đình Tài, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay 2 cán bộ thuộc câu lạc bộ đã hiến máu cứu bệnh nhân Khành là trung úy Lương Văn Kiên, công tác tại Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và đại úy Nguyễn Đình Sáng, công tác tại Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Hà Tĩnh.