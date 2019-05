Hai lao động Việt Nam bị cướp sát hại tại Angola

Ngày 25.5, thông tin từ Công an xã Trường Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola ngày 23.5 vừa gửi thông báo tin buồn về việc chị Trần Thị Thu Hường (40 tuổi, trú tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Trọng Đức (47 tuổi, trú tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tử vong do cướp sát hại. Cả 2 nạn nhân đều là người thân trong một gia đình (chị Hường là chị dâu của anh Đức).