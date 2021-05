Hai người đàn ông xông vào nhà đánh dã man một phụ nữ

Chưa biết nguyên do nhưng hình ảnh trong clip khiến cư dân mạng dậy sóng phẫn nộ, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc trong clip là có thật và xảy ra ở Bình Định.

Clip được nhiều tài khoản cá nhân và fanpage mạng xã hội chia sẻ những ngày qua cho thấy hai người đàn ông xông vào nhà (trong nhà có một phụ nữ và ba đứa trẻ) chửi bới, văng tục, chỉ mặt người phụ nữ rồi nói: “Dọn đồ ra khỏi nhà hết. Mày ở đâu thì ở. Chừng nào chúng nó lớn về đây tao giao, tao cho. Còn mày cút ra khỏi nhà”. Tiếp tục, người đàn ông chạy đến nói: “Mày khiêu khích tao hả” rồi đá thẳng vào mặt người phụ nữ này. Cháu bé trai thấy mẹ bị đánh chạy lại can ngăn thì người đàn ông khác kéo lại, chỉ mặt rồi hăm dọa: “Tao giết chết hết”!

Sau đó, hai người đàn ông tiếp tục đánh đập, kéo tóc và lôi người phụ nữ ra khỏi nhà, bất chấp những đứa trẻ kêu khóc, van xin và nhiều người khác can ngăn.

Chiều tối hôm đó, có một phụ nữ cùng thôn đến nhà chị V. gây ồn ào. Công an thôn Phục Thiện đến hiện trường yêu cầu không tụ tập đông người để phòng dịch Covid-19 và tránh gây mất an ninh trật tự địa phương. Đến tối cùng ngày, khi chị V. đang ngồi ở nhà cùng hai con nhỏ và một người cháu thì có hai người anh bên chồng là L.V.T và T.V.L (ở thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang) xông vào hành hung, đánh đập.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra ở thôn Phục Thiện, xã Phước Quang, H.Tuy Phước (tỉnh Bình Định). Công an viên thôn Phục Thiện cho biết sự việc xảy ra tại nhà chị N.T.V (29 tuổi, ở tổ 1) vào tối ngày 20.5. Gia cảnh chị V. có chồng bị tai nạn giao thông, tử vong vào thời điểm trước Tết Tân Sửu 2021, chị V. làm nông và bán vé số dạo.

Sau khi bị đánh, chị V. chạy đến Hội trường thôn để báo cáo vụ việc với trưởng thôn và công an viên. Thời điểm này, trên trán chị V. có vết bầm, mí mắt bị chảy máu… Công an viên đã lập biên bản ban đầu về vụ việc và điện báo với công an xã. Ngay sau khi trình báo xong, chị V. được gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị, đến nay vẫn chưa về nhà.