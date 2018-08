Hải Phòng huy động 42.000 người phòng chống bão số 4

Thông tin từ cuộc họp của UBND thành phố Hải Phòng về ứng phó với cơn bão cho biết, địa phương này đã có kế hoạch với các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn để sẵn sàng huy động hơn 42.000 người xung kích hộ đê, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sẽ có hơn 1.000 ô tô các loại, 264 tàu, xuồng, 199 máy phát điện, 1.300 tấn lương thực, 41.000 thùng mì tôm, 15.000 thùng nước đóng chai, 1 triệu bao tải và nhiều phương tiện, vật tư khác để phòng, chống bão số 4.

Trong sáng ngày 15.8, Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo cho 2.832 phương tiện, 450 lồng bè, 299 chòi canh đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh bão.

Ngoài ra, các địa phương có các khu nhà xung yếu như các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng cũng đã lên phương án di dời dân khi có bão đổ bộ. Các trường học, trụ sở ủy ban nhân dân phường, trụ sở công an sẽ được huy động làm nơi di dân. Chiều 15.8, phương án di dân đã được phát trên loa phát thanh.

Ảnh CTV Thời tiết vùng biển Bạch Long Vĩ bắt đầu diễn biến xấu. Tại đảo Bạch Long Vĩ, từ ngày 14.8, lực lượng chức năng đã kêu gọi các phương tiện ngoài khơi vào bờ tránh bão. Các phương tiện ở âu cảng đã được cẩu lên bờ. Thời tiết vùng biển Bạch Long Vĩ bắt đầu diễn biến xấu.