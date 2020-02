Hàng Xanh níu bước chân người

Khi ấy, còn là sinh viên năm thứ 2 ở Huế, một ngày hè ba tôi cho đi miền Nam một chuyến. Từ Định Quán (Đồng Nai), sau khi đã biết nhiều nơi của miệt đất miền Đông trù phú, trở về Sài Gòn trên chiếc xe đò nhỏ chạy bằng than, hai cha con tôi đi thẳng về Bến xe Miền Đông ở lại để mua vé xe ra miền Trung.

Nhưng trước đó, tôi cũng cố thu vào tầm mắt một ngã tư đã vào đêm, ít người xe nhộn nhịp, để lưu dấu một điều là mình đã đến được cửa ngõ phía đông thành phố này. Vậy mà đã 35 năm qua!

Sau đó, được đi nhiều nơi, không chỉ ở Sài Gòn mà các tỉnh như Đồng Nai, Bình Thuận, tôi nhận ra một điều: ý chí của nhà quy hoạch rất ít khi làm thay đổi được tập quán và vị trí quen buôn bán được. Chợ Văn Thánh là một ví dụ điển hình, nên sau đó được nhiều người gọi đùa với cách nói lái, thành ra là chợ... thanh vắng!

Cách đây 4 năm, khi tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Q.Bình Thạnh (1976 - 2016), lãnh đạo chính quyền đã có một văn bản tổng kết, cho rằng Bình Thạnh đã rất nỗ lực để biến những vùng đất nghèo nàn, lụp xụp thành những khu vực khang trang.

“Từ một vùng đầm lầy với phân nửa số phường sản xuất nông nghiệp, nhà cửa lụp xụp, đường sá manh mún nay đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng thành những đô thị sầm uất. Có thể kể đến khu nhà ở Văn Thánh Bắc, khu nhà ở Đinh Bộ Lĩnh, khu dân cư Bình Hòa; các dự án khu bờ tây sông Sài Gòn, chung cư Miếu Nổi... Nhiều tuyến đường, cầu giao thông được đầu tư mở rộng như Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng, cầu Bình Lợi, cầu vượt Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu, cầu Thủ Thiêm...”, lãnh đạo quận cho biết.

Đáng chú ý, chiếc cầu thép vượt ngã tư Hàng Xanh dài 400 m từ lúc đưa vào sử dụng năm 2013 đến nay đã hóa giải biết bao ách tắc cho tình trạng giao thông ở khu vực này, bởi thế những dòng người xe qua lại hằng ngày đã bớt phần vất vả muộn phiền...

Theo sử liệu, Bình Thạnh ngày nay vốn là trung tâm của tỉnh Gia Định xưa. Xa hơn nữa, vào khoảng đầu thế kỷ 19, ở đây có thành Phiên An, do Tả tướng quân Lê Văn Duyệt xây dựng, đến năm 1833 thì xong. Ông cũng là người từng 2 lần giữ chức Tổng trấn Gia Định vào thời nhà Nguyễn. Qua bao thăng trầm, kể từ khi Pháp đánh chiếm thành Gia Định vào năm 1859, quan hộ đốc Vũ Duy Ninh lúc ấy giữ thành, không chống cự nổi nên sau 2 ngày bị công đánh thì thành vỡ, cho đến những năm tháng sau đó, dù sống với thân phận thuộc địa của ngoại bang, người dân xứ này vẫn luôn kiên cường gầy dựng nên một tính cách sống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.

Nhìn ở góc độ địa lý, Bình Thạnh như một “dấu nối” quan trọng cho bao lớp cư dân khi quyết định đến Sài Gòn lập nghiệp , với lợi thế một phần quận được bao bọc bởi sông Sài Gòn. Ngõ đông của thành phố này vẫn là nơi đi lại và tụ hội của bao người. Còn nhớ vào năm 2005, tôi là người viết bài báo đầu tiên khi dự án tòa nhà Bitexco Financial (68 tầng với chiều cao 262 m) bắt đầu được khởi sự do kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata thực hiện, với bản vẽ thiết kế búp hoa sen được xây dựng ở Q.1, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010. Lúc ấy, công trình được xem như một dấu mốc quan trọng của cảm hứng vươn cao ở thành phố phương Nam này. Nhưng rồi sau đó 8 năm, tòa nhà The Lanmark 81 tầng, cao nhất Việt Nam với 461 m, mọc lên như một “giấc mơ” do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư khánh thành năm 2018, lại nằm trong ranh giới hành chính của Bình Thạnh. Đi qua cầu Sài Gòn để vào ngã tư Hàng Xanh, mỗi khi về đêm trong ánh điện lung linh, có cảm giác tòa tháp ấy vươn cao uy nghi như một biểu tượng đón chào.