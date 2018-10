Hé lộ nguyên nhân hai mẹ con treo cổ qua bức thư tuyệt mệnh

Công an xác định nguyên nhân ban đầu



Sáng 30.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đến khuya ngày 29.10, đơn vị này phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ hai mẹ con chết trong tư thế treo cổ xảy ra ở thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh.

Thi thể 2 nạn nhân là chị Nguyễn Thị Châu (25 tuổi) và con trai là cháu Trương Công Phượng (18 tháng tuổi, con trai chị Châu) đã được bàn giao cho người thân tổ chức mai táng ngay trong đêm.

Theo thiếu tá Tuấn, qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định chị Châu và con trai tử vong do bị ngạt thở. Tại hiện trường, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh nghi do chị Châu để lại. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con nạn nhân là do treo cổ tự tử.