4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ: Nỗi đau xé lòng

Đến 12 giờ trưa nay, 20.10, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ 4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ, để lại thư tuyệt mệnh, xảy ra ở xóm Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh.

Thi thể anh Nguyễn Tiến Thành (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) cùng 2 con là các cháu Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi) đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.



Lời kể của chị gái nạn nhân

Chị Nguyễn Thị Liễu (30 tuổi, chị gái anh Thành) run rẩy kể lại: “Sáng sớm, tôi sang nhà em trai để dọn dẹp. Khi đi vào phòng ngủ thì phát hiện cả nhà nó treo cổ tự tử. Tôi lập tức hô hoán hàng xóm và chạy sang gọi bố đẻ của em dâu (ông Hải - phóng viên) ở cạnh đó sang tháo dây ra để cứu, nhưng đã quá muộn. Tại phòng ngủ, tôi cũng phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh mà vợ chồng Thành để lại nhưng chưa kịp đọc”, chị Liễu đau xót nói.

Chị Liễu là người đầu tiên phát hiện vợ chồng em trai và 2 cháu tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ (không phải ông Hải, bố vợ anh Thành phát hiện đầu tiên như thông tin trước đó do chính quyền địa phương cung cấp).

Ảnh Phạm Đức Chị Nguyễn Thị Liễu bàng hoàng kể lại sự việc

Theo chị Liễu, anh Thành là con út trong gia đình có 3 chị em. Năm anh Thành lên 7 tuổi thì bố mẹ mất vì bệnh tật, 3 chị em nương tựa nuôi nhau sống qua ngày. Thời gian sau đó, chị gái đầu đi lấy chồng, chị Liễu và anh Thành ở lại trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ bố mẹ để lại. Riêng chị Liễu đến nay vẫn chưa lấy chồng, sau khi anh Thành cưới vợ thì chị ở chung với vợ chồng em trai.

Ở vùng quê nghèo, anh Thành mở tiệm sửa xe đạp và xe máy, nhưng được một thời gian thì nghỉ. Chị Liễu bị tật bẩm sinh đi lại khó khăn nên cũng không làm được việc nặng để phụ giúp em trai. Nhiều năm qua, để có tiền nuôi 2 con ăn học, vợ chồng anh Thành đi làm thuê, công việc không ổn định. Cuối năm 2017, sau khi được UBND xã Kỳ Hợp hỗ trợ 40 triệu đồng, vợ chồng anh Thành vay mượn thêm hàng xóm để xây dựng lại ngôi nhà.

“Do nhà mới xây dựng còn dở dang nên tôi ngủ ở căn nhà cũ cạnh bên, vợ chồng và 2 đứa con của Thành ngủ trong nhà mới. Tối qua, Thành còn đưa chăn xuống cho tôi đắp và dặn tôi nghỉ ngơi cho khỏe. Đến sáng thì xảy ra sự việc quá đau lòng!”, chị Liễu nói trong nước mắt. Chị Liễu cũng cho biết, mấy ngày trước, một người đến nhà đòi tiền nợ 74 triệu đồng, nhưng anh Thành nói xin cho nợ thêm một thời gian vì chưa có trả.

Ảnh Phạm Đức Công an khám nghiệm hiện trường

Hai bức tuyệt mệnh đẫm nước mắt



Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, ngôi nhà của anh Thành, nơi xảy ra sự việc thương tâm, xây dựng còn dở dang, nguyên vật liệu nằm ngổn ngang trước sân.

Sáng 20.10, sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, công an tiếp nhận 2 lá thư bằng hai chữ viết khác nhau, nghi do vợ chồng anh Thành để lại.

Bức thư nghi chữ viết của anh Thành để lại có đoạn: “Trước khi đưa ra quyết định này thì vợ chồng tôi đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền, bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi… Trong 8 năm gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ. Không gì so sánh được. Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con vì sinh ra các con trong tình yêu thương”.

Ảnh Phạm Đức Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Bức thư còn lại nghi của chị Huyền Thanh gửi lại cho cha và các em có đoạn: “Con xin lỗi rất nhiều. Cha và em ở lại cố gắng sống thật tốt nhé. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cho cha sức khỏe và các em gặp nhiều may mắn nhé. Mong cha và em và các o (cô), các bác cố gắng chấp nhận sự thật và đừng đau buồn và hứa ở nơi ấy sẽ sống thật tốt. Con sẽ rất vui và yên lòng thấy cha và các em sống thật tốt”.

Người dân quyên góp tiền mai táng

Sau khi nghe tin vợ chồng anh Thành và 2 con chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ, rất đông người dân ở xã Kỳ Hợp kéo đến nhà nạn nhân để chia sẻ sự mất mát và phụ giúp gia đình làm các công việc chuẩn bị mai táng. Theo người dân nơi đây, có thể nguyên nhân khiến cả gia đình anh Thành treo cổ tự tử là do cái khổ, cái nghèo cứ bám riết lấy họ.

Trong khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, phía bên ngoài, ông Trần Xuân Tiến, Trưởng thôn Minh Châu (xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh), dùng loa vận động người dân ủng hộ tiền để giúp người thân của các nạn nhân lo các chi phí mai táng.

Ảnh Phạm Đức Người dân ủng hộ tiền mai táng cho gia đình nạn nhân

“Năm 2017, vợ chồng anh Thành được UBND xã Kỳ Hợp hỗ trợ tiền làm nhà ở cho hộ nghèo, nhưng đến nay nhà đang làm dở. Cha mẹ anh Thành mất sớm, 3 chị em nuôi nhau. Sau khi lấy vợ, nhà bố mẹ vợ cũng khó khăn nên không giúp đỡ được gì nhiều. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã dùng loa để vận động các tổ chức đoàn thể, các tấm lòng nhân ái để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ”, ông Tiến nói.

Ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, cho hay vợ chồng anh Thành thuộc hộ nghèo, làm ăn lương thiện. Hiện, chính quyền địa phương và huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ cho người thân của các nạn nhân 30 triệu đồng để lo mai táng.