Hoảng hồn ô tô lấn làn tông bay người phụ nữ đi xe máy

Mạng xã hội 2 ngày cuối tuần lan truyền đoạn video gần 30 giây, ghi cảnh một vụ va chạm giữa chiếc ô tô con và xe máy, khiến nạn nhân bị hất bay lên không trung và lộn nhiều vòng trước khi rơi xuống đường. Video này được camera an ninh của một gia đình ghi lại, sau đó được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều cư dân mạng chia sẻ để cảnh báo mọi người cẩn thận khi ra đường, đồng thời cầu mong nạn nhân không nguy hiểm tính mạng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ tai nạn trên xảy ra trưa 19.9, tại TT.Triệu Sơn (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa). Theo cơ quan công an, thời điểm đó, người phụ nữ bị nạn (ngụ H.Thọ Xuân) điều khiển xe máy màu trắng lưu thông hướng từ TT.Triệu Sơn - H.Nông Cống thì gặp tai nạn. Tuy bị xe tông thẳng và hất tung lên trời nhưng rất may nạn nhân chỉ bị gãy xương ở cánh tay và đang được điều trị tại bệnh viện.

Về phía ô tô gây tai nạn , thông tin từ một cán bộ thuộc Đội CSGT Công an H.Triệu Sơn cho biết bước đầu xác định ô tô gây tai nạn biển kiểm soát 36A-303.24 đi sai làn đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 2 người, một nam và một nữ. Sau khi tai nạn xảy ra, ô tô cũng dừng lại. Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế gây tai nạn là Nguyễn H.Đ (22 tuổi), ô tô đã lấn làn và tông vào người điều khiển xe máy. Cơ quan công an cũng tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế để phục vụ điều tra.