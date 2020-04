Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an Kiên Giang hiến máu cứu người

Ngày 16.4, tại trụ sở Công an H.Kiên Lương ( Kiên Giang ), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an vùng Tứ giác Long Xuyên gồm công an các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất và TP.Hà Tiên tham gia hiến 200 đơn vị máu. Đây là ngày thứ hai lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu.

Trước đó, ngày 15.4, tại H.U Minh Thượng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an các huyện An Minh, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng tham gia hiến máu.

Theo kế hoạch, vào ngày mai 17.4, sẽ có khoảng 600 cán, bộ chiến sĩ công an 7 huyện, thành phố còn lại cùng các đơn vị trực thuộc sẽ tham gia hiến máu tại Bệnh xá Công an tỉnh Kiên Giang

Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tại H.U Minh Thượng ẢNH: BÁCH HỶ