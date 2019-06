Hơn 1.928 tỉ đồng làm từ thiện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 5.6, tại An Hòa Tự (TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân, An Giang) đã diễn ra Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham dự của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, T.Ư MTTQ VN, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và 22 tỉnh, thành có tổ chức Giáo hội và chưa có tổ chức Giáo hội cùng 831 đại biểu tín đồ đại diện cho hơn 2 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cả nước.

Ðại hội đã suy cử 28 trị sự viên vào Ban Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động từ thiện - xã hội của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được mở rộng phạm vi, có chuyển biến tích cực như vận động xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, tham gia quỹ vì người nghèo, quỹ vòng tay nhân ái, hiến máu nhân đạo, chương trình nắm gạo tình thương... với tổng giá trị hơn 1.928 tỉ đồng.