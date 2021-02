Hương vị quê hương: Vịt nấu mít non

Ngoài quả mít chín, những trái mít non còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon, có thể kể đến mít non luộc, nấu canh, kho cá, trộn gỏi… Lạ miệng, bắt cơm nhất là mít non nấu thịt vịt (ảnh). Vị bùi bùi, chát chát của mít non quyện với thịt vịt tạo nên món ăn vừa đậm đà, dân dã vừa gợi cho nhiều người nhớ đến một miền ký ức tuổi thơ.

Nói đến mít thì bộ phận nào cũng hữu ích. Theo dân gian, lá mít làm lợi sữa cho các bà mẹ sau khi sinh, chữa trị ăn không tiêu, cao huyết áp, hen suyễn; rễ mít trị tiêu chảy. Còn quả mít non là nguyên liệu quen thuộc trong thực đơn của nhiều gia đình. Vị béo bùi của mít non rất dễ kết hợp khi chế biến cùng các loại hải sản hoặc thịt.

Sau tết cũng là lúc mít bắt đầu ra quả non. Vì vậy, việc tìm kiếm mít non rất đơn giản, chỉ cần dạo quanh vườn nhà là có ngay. Mít non hái về dùng dao gọt bỏ phần gai xanh bên ngoài, bỏ cùi mít, lấy phần da trắng và phần thịt, xắt thành từng miếng dày cỡ 2 - 3 cm rồi rửa sạch mủ bằng nước lạnh, để sẵn chờ nấu. Những người sành ăn thường đem luộc mít non cho chín mềm rồi mới nấu. Có như thế mít non, thịt vịt và gia vị khi nấu rất dễ thấm đẫm với nhau, làm cho món ăn đậm đà thi vị.

Thịt vịt chặt thành miếng rồi đem ướp chút gia vị gồm sa tế, muối, mắm, đường… khoảng 20 phút cho thấm rồi mới nấu. Để món ăn thêm phần ngon ngọt, nên cho nước dừa tươi vào nồi để nấu. Mít non, thịt vịt cho vào nồi rồi đổ nước dừa tươi vào ngập xâm xấp cùng gia vị độ vừa khẩu vị, bắc lên bếp nấu với lửa liu riu. Nếu nấu bằng bếp lửa than thì càng ngon. Khi nấu nhớ thăm chừng nước dừa vừa đủ cạn, khi mít non mềm và chuyển màu nâu sẫm thì tắt bếp, nhấc xuống, múc ra tô thưởng thức.