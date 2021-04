Kẹt xe khỏi nhúc nhích suốt 10km Đèo Bảo Lộc từ đêm đến sáng 30.4 vì đi chơi Lễ

Theo ghi nhận, dòng xe máy, xe con du lịch , xe khách các loại di chuyển liên tục từ TP.HCM hướng về Đà Lạt suốt trong tối qua 29.4. Có gia đình từ Long An đi nghỉ lễ 30.4, sợ bị kẹt xe nên cả nhà đã lên xe xuất phát tại nhà TP.Tân An (Long An) từ 22g đêm qua. Mà đến 7g sáng nay, cả nhà vẫn còn bị kẹt cứng ở đầu đèo, hướng về TP. Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng