Khách sạn kê cả 'phí công an', thu người cách ly gần 2 triệu/ngày nói gì?

Quản lý khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (Hà Nội) cho biết, việc thu phí “cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực” của người cách ly là do hiểu nhầm, nhân viên đánh máy diễn đạt không chính xác.

Người cách ly "kêu trời" vì khách sạn Top Hotel Hữu Nghị thu 1,2 - 1,7 triệu đồng/ngày/người - Ảnh Trần Cường Ảnh Trần Cường Người cách ly "kêu trời" vì khách sạn Top Hotel Hữu Nghị thu 1,2 - 1,7 triệu đồng/ngày/người