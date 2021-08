Khai báo di biến động dân cư trở lại ở TP.HCM: Người dân chấp hành nghiêm, chốt vắng

Theo đó, khi qua lại chốt kiểm soát dịch Covid-19 , công dân buộc khai báo phải xuất trình mã QR cá nhân sau khi thực hiện kê khai y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và xuất trình giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp, CMND/CCCD hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, Công an TP.HCM đề nghị người dân khai báo y tế tại website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp để thực hiện kê khai y tế tại nhà trước khi ra đường.