CSGT TP.HCM phát hiện người dùng giấy đi đường giả, lập biên bản phạt 2 triệu

Cụ thể, khoảng 11 giờ 11 phút, anh Lê Đình V. chạy xe máy qua chốt kiểm soát được CSGT yêu cầu xuất trình giấy đi đường. Anh V. đã trình ra cùng lúc 2 tờ giấy có chữ ký của thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM).

Trên cả hai tờ giấy đi đường đều ghi thông tin giống nhau. Theo đó, anh V. có địa chỉ thường trú trên đường Tôn Đản (P.14, Q.4) và đang làm việc tại một Công ty CP dịch vụ vận tải và thương mại có trụ sở trên đường Nguyễn Tất Thành (P.13, Q.4).

Anh V. bị lập biên bản phạt 2 triệu Ảnh: Vũ Phượng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CSGT trực chốt phát hiện cả 2 tờ giấy mà anh V. xuất trình đều là giấy giả, vì không có các đặc điểm nhận dạng đặc biệt như giấy do Công an TP in để chuyển về các đầu mối rồi trả về cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông.

Trả lời Thanh Niên, anh Lê Đình V. cho biết, anh ở lại công ty trong những ngày dịch và được công ty phát giấy đi đường. "Lúc đầu nhân viên công ty đưa cho một tờ, nhưng họ kêu thôi bỏ tờ đó đi lấy tờ mới cho rõ hơn. Tôi thấy giống nhau nên bỏ vậy luôn chứ mục đích là một mà", anh V. phân trần.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, CSGT đã phân tích cho anh V. biết đặc điểm nhận diện của giấy đi đường do Công an TP in và giấy giả Ảnh: Độc Lập

Anh V. cũng cho hay đang đi từ công ty đến ngân hàng trên đường Phạm Ngọc Thạch để giao dịch nhưng do đường bị chặn nên vòng ra Lê Văn Sỹ.

Anh V. đã bị CSGT - TT Công an Q.Tân Bình lập biên bản vì ra đường không có lý do cần thiết, tịch thu luôn 2 tờ giấy đi đường giả.