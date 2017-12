Không khác so với sinh thường Dịch vụ SGĐ khá phát triển ở nước ngoài. Tuy nhiên, ở VN chuyện này chưa phổ biến. Tại BV Từ Dũ, mỗi ngày chỉ khoảng 10 ca tham gia dịch vụ này trên tổng số hơn 200 ca sinh. Theo bác sĩ Điền Đức Thiện Minh (Trưởng khoa Sản, BV Từ Dũ), về mặt kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho sản phụ thì sinh thường và sinh tại phòng SGĐ hoàn toàn không khác nhau. Có khác chăng là cảm giác của sản phụ an tâm hơn khi chồng, người thân vào cùng. Ngoài ra, cơ sở vật chất và dịch vụ như máy lạnh, phòng riêng tư cũng thuận tiện hơn.