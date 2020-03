Khốn khổ vì tin đồn cổ vật 20.000 năm trị giá gần 1,5 tỉ USD

Tin đồn cổ vật 20.000 năm tuổi

Chị Lê Thị Kim Thoa (con gái của ông Bay) cho biết không biết thông tin từ đâu mà trên mạng đưa thông tin ba chị nhặt được cổ vật 20.000 năm tuổi trị giá 34.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 1,5 tỉ USD).

“Tin đồn này khiến mọi người cứ tưởng là gia đình tôi có nhiều tiền. Tôi đi ra chợ mua rau, trả giá thì họ bảo tiền nhiều mà trả giá gì, nhưng thực tế kinh tế gia đình có khấm khá gì đâu. Vì thế, cuộc sống gia đình hiện nay rất khốn đốn vì đâu người ta cũng hỏi”, chị Thoa tâm sự.

Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên, ghi chép lại các đồ vật mà ông Bay nhặt được đang bị đồn là cổ vật Ảnh: Đức Huy

Theo chị Thoa, cha của chị có nhặt được một đồ vật, gồm 2 con vật giống con cóc ngậm tiền và một bình hồ lô có chạm khắc 8 hình người bằng đồng.

“Sau khi ba của tôi nhặt về, vì nghĩ đây là vật quý, có duyên nên giữ lại trong gia đình để thờ, chứ không có chuyện nghĩ đến buôn bán. Nhưng không biết từ đâu lại có tin đồn, rồi đăng tin trên mạng mọi sinh hoạt của gia đình trong những ngày qua rất khó khăn nên mong muốn cơ quan chức năng sớm có thẩm định giá trị thật của vật này để thông tin rộng rãi trước dư luận", chị Thoa nói.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Trước những tin đồn này, Công an huyện Tây Hòa đã vào cuộc xác minh. Qua làm việc với ông Bay, ông này cho biết thường đi làm gỗ ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (khu giáp ranh thuộc các tỉnh Tây Nguyên).

Cách đây 13 năm, trong một lần ông Bay đi làm ở Campuchia thì nhặt được một số đồ vật bằng kim loại. Đồ vật này gồm 1 vật có hình dáng giống hồ lô có nắp đậy, màu đồng thau, cao khoảng 30cm, đường kính rộng khoảng 15cm, quang phần dưới có 8 hình dáng giống người, dưới đáy bình có 4 ký tự giống chữ Hán. Còn hai đồ vật giống cóc ngậm tiền cổ 3 chân, chiều dài khoảng 17cm, đường kính rộng nhất khoảng 9cm và chiều cao khoảng 5cm, phần dưới bụng có 4 ký tự giống chữ Hán. Hiện tại, các đồ vật này được gia đình ông Bay trưng bày và xem là vật quý.

Ký tự trên đồ vật có hình giống cóc ngậm tiền Ảnh: Đức Huy

Gia đình ông Bay mong muốn các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương xác định giá trị thật của các đồ vật trên và tiến hành các thủ tục theo quy định để gia đình ông sớm ổn định cuộc sống.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Phú Yên xuống tận nhà ông Bay để kiểm tra hiện vật.

Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên kiểm tra đồ vật có hình giống hồ lô Ảnh: Đức Huy

Chiều 11.3, ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Phòng Văn hóa của huyện Tây Hòa và UBND thị trấn Phú Thứ đến nhà ông Bay để kiểm tra hiện vật.

Ông An nói: “Sau khi kiểm tra phía cơ quan chuyên môn sẽ sớm có ý kiến xác nhận giá trị của đồ vật. Nếu chưa đầy đủ chứng cứ khoa học thì sẽ đề nghị thêm các chuyên gia nghiên cứu thêm. Sau đó sẽ có văn bản gửi kết quả về gia đình và địa phương”.

Thông tin liên quan đến giá trị cổ vật khi chưa được thẩm định khoa học đã gây nên tâm lý hoang mang, hiếu kỳ trong nhân dân. Vì thế, Công an huyện Tây Hòa nhận định các đối tượng xấu có thể lợi dụng điều này để gây ra những hoạt động gây mất trật tự an ninh nên đề nghị UBND thị trấn Phú Thứ và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, không để các đối tượng xấu lợi dụng tiến hành những hoạt động gây mất an ninh trật tự.