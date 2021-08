Khu sinh thái Mường Thanh ngỏ ý tiếp nhận 9 con hổ nuôi nhốt ở Nghệ An

Liên quan đến 9 con hổ còn sống được thu giữ từ việc hổ nuôi nhốt ở nhà dân mà Công an Nghệ An đã giải cứu, bắt giữ, sáng 29.8, trao đổi qua điện thoại với Thanh Niên, đại diện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã xem xét và có thể tiếp nhận 9 con hổ trên để nuôi, nếu được cơ quan chức năng chuyển giao.

Đại diện khu sinh thái này cũng cho biết, 9 con hổ trên hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An gửi tại đây để chăm sóc và chúng đã hồi phục rất tốt sau gần 1 tháng bị gây mê để chuyển đến môi trường mới.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm hiện đang nuôi hàng chục loài thú quý hiếm như tê giác, linh cẩu, linh dương sừng kiếm, hà mã, sư tử , ngựa vằn và gần 40 con hổ trắng, hổ vàng trong môi trường bán hoang dã.

Một cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, kinh phí để nuôi 9 con hổ trên tốn khoảng 20 triệu đồng/ngày, gồm chi phí thức ăn và công chăm sóc. UBND tỉnh Nghệ An đã gửi văn bản đến Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị hỗ trợ, tìm trung tâm cứu hộ , vườn thú nhận nuôi số hổ này nhưng vẫn chưa có kết quả.

Di chuyển hổ ra khỏi nơi nuôi nhốt ở nhà dân ẢNH: C.A

Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, những con hổ nuôi nhốt bị thu giữ trên không thể tái thả về môi trường tự nhiên, do hổ đã được nuôi nhốt từ lâu, mất khả năng săn mồi, mất khả năng sinh tồn trong tự nhiên.

Riêng 8 con hổ đã bị chết sau khi đưa ra khỏi chuồng nuôi của nhà dân, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang cấp đông để bảo quản vì đây là tang vật của vụ án. Sau khi vụ án kết thúc, việc xử lý số hổ chết này sẽ do tòa án quyết định.