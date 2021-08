Vụ 17 con hổ nuôi nhốt tại Nghệ An: 9 con đang chờ nơi nhận nuôi

Chiều 27.8, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết liên quan đến 9 con hổ còn sống bị thu giữ tại 2 hộ dân ở xã Đô Thành (H.Yên Thành, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Tổng cục Lâm nghiệp nhờ hỗ trợ, tìm khu bảo tồn để nuôi số hổ này.

Tuy nhiên, hiện Nghệ An vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

Ông Vinh cũng cho biết, 17 con hổ này (8 con đã bị chết, 9 con còn sống) là tang vật của vụ án do cơ quan công an điều tra và hiện nay vẫn đang do công an quản lý, chưa bàn giao cho đơn vị nào.

Hiện 9 con hổ còn sống đang được gửi nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (H.Diễn Châu, Nghệ An).

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi ngày chi phí ăn uống, chăm sóc 9 con hổ còn sống tốn khoảng 20 triệu đồng, bao gồm thức ăn cho hổ và chi phí trả cho người chăm sóc. Số hổ này sẽ được bàn giao cho các trung tâm đủ điều kiện nuôi dưỡng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nơi nào nhận nuôi.

Cận cảnh hổ nuôi trong nhà dân như... nuôi lợn ở Nghệ An

Di chuyển hổ nuôi nhốt ra khỏi khu vực nhà dân ẢNH: C.A

Ông Trần Văn Hải, Phó giám đốc Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, cho biết 9 con hổ còn sống đang được chăm sóc tốt và thích nghi với môi trường mới. Ngoài 9 con hổ này, khu sinh thái này cũng đang nuôi 35 con hổ từ nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết, 9 con hổ trên không thể tái thả về môi trường tự nhiên mà chỉ có thể đưa vào các khu bảo tồn chăm sóc bởi hổ đã được nuôi nhốt từ lâu, mất khả năng săn mồi, mất khả năng sinh tồn trong tự nhiên.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.8, Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, thu giữ 17 con hổ trưởng thành, mỗi con nặng trên 200 kg được nuôi nhốt tại 2 nhà dân ở xã Đô Thành (H.Yên Thành, Nghệ An). Số hổ này sau khi gây mê được gửi vào 2 khu sinh thái ở H.Diễn Châu để chắm sóc và có 8 con đã bị chết.