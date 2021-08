Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông nuôi nhốt 14 con hổ tại nhà

Chiều 11.8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm